Àî¿¿ÅÄ¹ÉÌé¡¢¥¸¥ç¥·¥å¤È¤Î¶¦Æ®¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤Î¥Áー¥à¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤¿¤¤¡×

¡¡8·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¤Î¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸½éÀï¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥·¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë99－68¤Ç¾¡Íø¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¹ñºÝÂç²ñ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Àî¿¿ÅÄ¹ÉÌé¡Ê¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°È¾¤Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¡Ê¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡Ë¤È¤Î4ÈÖ¡¦5ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖËÍ¤¬5ÈÖ¤Ç¡¢¥¸¥ç¥·¥å¤¬4ÈÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖËÍ¤Ï5ÈÖ¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡£¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¤ÎÊý¤À¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¸¥ç¥·¥å¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËËÍ¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÌò³ä¤òÌÀ³Î¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ÎÄäÂÚ»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î¹×¸¥¤À¡£¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤Î¥Áー¥à¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÍ×½êÍ×½ê¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢È¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ç¥·¥å¤¬4ÈÖ¤Ç½Ð¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç5ÈÖ¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¡¢ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤»¤¿¤é¡×¤È¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÀî¿¿ÅÄ¡£B¥êー¥°¤Ç³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ÈÆü¾ïÅª¤ËÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¤Ï¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤â¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³°¹ñÀÒÁª¼ê¤È¤ä¤ê¹ç¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÉé¤±¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤è¤ê¤â¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡á¾®±ÊµÈÍÛ»Ò
