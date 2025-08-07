¾®Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÌ¡ÃÌ¡©¡¡SNS¤Ç¿Íµ¤¤Î¥·¥çー¥È¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤á¤¸¤È¤ä¤â¡×Ã±¹ÔËÜ1´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä
¡Ú¡Ö¤á¤¸¤È¤ä¤â¡×1´¬¡Û 8·î7ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§1,100±ß
¡¡¼«Á³³¦¤ÇÊë¤é¤¹¥á¥¸¤È¥ä¥â¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ò¼è¤ê´¬¤¯À¤³¦¤Î´Ñ»¡¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡KADOKAWA¤Ï¡¢¤·¤±¤¿¤¤¤Ì»á¤Ë¤è¤ë¥·¥çー¥È¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤á¤¸¤È¤ä¤â¡×¤ÎÂè1´¬¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1,100±ß¡£
¡¡ËÜºî¤ÏSNS¤ÇÅê¹Æ1ÏÃÌÜ¤«¤é13Ëü¤¤¤¤¤ÍÄ¶¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¥·¥çー¥È¥Þ¥ó¥¬¡Ö12cm¤Î»¨ÃÌ¡×¤Î½ñÀÒ²½ºîÉÊ¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ö¤á¤¸¤È¤ä¤â¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ºÇ¶á¤Ï¿Í´Ö¤È¥Í¥³¤Î¸òÎ®¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¶á¤Å¤¤¤Æ¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£
º£Æü¤â¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢Â¾¤ÎÀ¸¤Êª¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢·Ú²÷¤Ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤ë――¡£
(C) KADOKAWA CORPORATION