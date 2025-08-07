¡ØThe Sandbox¡Ù¤È¡ÖG-SHOCK¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡¡G-SHOCK¥â¥Áー¥Õ¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤È¥²ー¥à¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
¡¡¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï¡¢ÂÑ¾×·â¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÈG-SHOCK¡É¤Î¡ÖVIRTUAL G-SHOCK¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Web3¥²ー¥ß¥ó¥°¥á¥¿¥Ðー¥¹¡ØThe Sandbox¡Ê¥¶¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£9·î3Æü¤è¤ê½ç¼¡G-SHOCK¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥²ー¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸ÂÄê¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤äNFT¥¢¥¤¥Æ¥àÅù¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
²áµî¤Ë¤Ï¡ØVRChat¡Ù¤Ç¤â¥¢¥Ð¥¿ー¸þ¤±¤ÎG-SHOCK¤ÎÈÎÇä¤â
¡¡¡ÖVIRTUAL G-SHOCK¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ö¶Ã¤¤ò¿È¶á¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ëº£Æü¤òÄ¶¤¨¤ë´¿¤Ó¤ò¡£¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢G-SHOCK¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ë2023Ç¯¤«¤é»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âNFT¤ä¥á¥¿¥Ðー¥¹ÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁÏ½Ð¤ä¥æー¥¶ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥æー¥¶ー¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²óÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¤Ï¡¢G-SHOCK¤òÂåÉ½¤¹¤ë4¤Ä¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖDW-5600¡¿DW-6900¡¿GA-110¡¿GA-2100¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Î¡ÖGA-V01¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È·¿¤Î¡ØThe Sandbox¡Ù¸ø¼°¥¢¥Ð¥¿ー¤È¤Ê¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âNFT¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë·Á¤À¡£
¡¡¥¢¥Ð¥¿ー°Ê³°¤Ë¤âG-SHOCK¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤ä¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ë¤ÎNFT¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿G-SHOCK¤ÎÀ¤´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥²ー¥à¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÈG-SHOCK¡É¤ÎÉÊ¼Á»î¸³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ìー¥¹¤ä¡¢¡ÈG-SHOCK¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー·Á¼°¤Ç³Ú¤·¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ð¥¿ー¤È¸ÂÄêNFT¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï9·î3Æü11»þ¤«¤é¡¢¥²ー¥à¤ÎÂÎ¸³¤Ï9·î24Æü11»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¤ÎNFT¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¢¥íー¥ê¥¹¥È¤Ï´û¤Ë³«»ÏºÑ¤ß¤À¡£