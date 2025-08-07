¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¿·¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ü¡×¡¡ÆÃÅµÍøÍÑÎÁ¤¬É¬Í×¤Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¿·¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ò8·î20Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¿·¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¡×¡Ö¿·¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ê¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ë¡×¡Ö¿·¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò½ç¼¡½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ü¡×¤Ï¡¢ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤ò48²óÊ§¤¤¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢13¥«·îÌÜ¤Þ¤¿¤Ï25¥«·îÌÜ°Ê¹ß¤ËÆÃÅµÍøÍÑ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¤½¤ÎÍâ·îËö¤Þ¤Ç¤ËÃ¼Ëö¤ò²ó¼ý¡¦ººÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆÃÅµÍøÍÑÎÁ¡×¡ÊºÇÂç2Ëü2000±ß¡Ë¤òÍøÍÑ¼Ô¤¬»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ã¼Ëö¤Î»Ä¤ê¡ÊºÇÂç36²ó¤Þ¤¿¤Ï24²ó¡Ë¤ÎÊ¬³ä»ÙÊ§¶â¤Þ¤¿¤ÏÉêÊ§¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²óÀþ·ÀÌó¤ÎÍÌµ¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡½¾Íè¤Î¡Ö¿·¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ë¡×¤Ï¡ÖÆÃÅµÍøÍÑÎÁ¡×¤ÎÀßÄê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤«¤é¡ÖÆÃÅµA¡¦B¡×¤È¤â¤ËÀßÄê¡£ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Æü¤¬Â°¤¹¤ëÀÁµá·î¤ò1¥«·îÌÜ¤È¤·¤Æ13¡Á24¥«·îÌÜ¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤ÈºÇÂç36²óÊ¬¤ÎÃ¼ËöÂå¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÆÃÅµA¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤Ï¡¢Ã¼Ëö¹ØÆþ»þ¤«¤éÆÃÅµÍøÍÑ¤Î¿½¤·¹þ¤ß´°Î»¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¤¢¤ó¤·¤óÊÝ¾Ú¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ø¤Î·ÑÂ³²ÃÆþ¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆÃÅµÍøÍÑÎÁ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÁá´üÍøÍÑÎÁ¡×¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇÂç3Ëü8500±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤·¤óÊÝ¾Ú¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ÎµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¡ÖÆÃÅµB¡×¤âÁªÂò¤Ç¤¡¢ÀÁµá·î¤ò1¥«·îÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢25¥«·îÌÜ°Ê¹ß¤Ë¡Ö¿·¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ü¡×¤ÎÆÃÅµÍøÍÑ¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢ºÇÂç24²óÊ¬¤ÎÃ¼ËöÂå¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖÆÃÅµB¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤¿Ã¼Ëö¤¬ººÄê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²ó¼ý¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤«¡¢ÄÉ²Ã¤ÇºÇÂç2Ëü2000±ß¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Ï8·î20Æü°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬»ØÄê¤¹¤ëµ¡¼ï¡£¤µ¤é¤Ë8·î20Æü°ÊÁ°¤ËÈ¯Çä¤·¤¿µ¡¼ï¤Ë¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£
¡¡ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Ï8·î20Æü°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬»ØÄê¤¹¤ëµ¡¼ï¡£¤µ¤é¤Ë8·î20Æü°ÊÁ°¤ËÈ¯Çä¤·¤¿µ¡¼ï¤Ë¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£