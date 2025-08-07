¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Û¹ÃæÃÒ¼Ó°á¡¡2¡¢1Ãå¤ÈÈ¿·â¡¡¡Ö¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤»Ò¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè39²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï7Æü¡¢Í½Áª2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Ï6Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¹ÃæÃÒ¼Ó°á¡Ê44¡áÅìµþ¡Ë¤¬2ÆüÌÜ2¡¢1Ãå¤ÈÂç¤¤¯´¬¤ÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾1R¤Ï2ÈÖº¹¤·¤Ç3ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤é¡¢2¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤òº¹¤·¤Æ2ÈÖ¼êµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¸åÈ¾6R¤Ï2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤Ç2ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤é¡¢2¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤òÁ´Â®¤Ç²ó¤Ã¤ÆÀèÆ¬¤òÁö¤ë»³ÀîÈþÍ³µª¤òµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½éÆü¤ÏÁ°Áà¼Ô¡Ê³Þ¸¶Î¼¡áV¡Ë¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤Î·Á¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥ì¡¼¥¹¸å¤ËÃ¡¤ÊÑ¤¨¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Ï¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê²ó¤êÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡32¹æµ¡¤ÏÁ°²ó¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ê6·î13¡Á18Æü¡Ë¤«¤é¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¡Ê4Ãå¡Ë¡£¡Ö¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤»Ò¡×¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¤¹¤ë¡£3¹æÄú¤Ç½ÐÁö¤¹¤ë3ÆüÌÜ12R¤â°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤À¡£
