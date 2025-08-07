¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè39²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï7Æü¡¢Í½Áª2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡½éÆü¤Ï6Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¹­ÃæÃÒ¼Ó°á¡Ê44¡áÅìµþ¡Ë¤¬2ÆüÌÜ2¡¢1Ãå¤ÈÂç¤­¤¯´¬¤­ÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£

¡¡Á°È¾1R¤Ï2ÈÖº¹¤·¤Ç3ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤é¡¢2¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤òº¹¤·¤Æ2ÈÖ¼êµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¸åÈ¾6R¤Ï2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤Ç2ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤é¡¢2¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤òÁ´Â®¤Ç²ó¤Ã¤ÆÀèÆ¬¤òÁö¤ë»³ÀîÈþÍ³µª¤òµÕÅ¾¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö½éÆü¤ÏÁ°Áà¼Ô¡Ê³Þ¸¶Î¼¡áV¡Ë¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤Î·Á¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥ì¡¼¥¹¸å¤ËÃ¡¤­ÊÑ¤¨¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Ï¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¼«Ê¬¤¬¹¥¤­¤Ê²ó¤êÂ­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£

¡¡32¹æµ¡¤ÏÁ°²ó¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ê6·î13¡Á18Æü¡Ë¤«¤é¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¡Ê4Ãå¡Ë¡£¡Ö¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤»Ò¡×¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¤¹¤ë¡£3¹æÄú¤Ç½ÐÁö¤¹¤ë3ÆüÌÜ12R¤â°ú¤­Â³¤­ÃíÌÜ¤À¡£

