¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ÆÃÈÖ¡¡¼çÂê²Î¡Ö»òÊª¡×TV½éÈäÏª¡ª¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º²Î»ì¤ËÃíÌÜ¡¡º£ÅÄÈþºù¡õËÌÂ¼¾¢³¤¡õRAD½é¥È¡¼¥¯
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤ÎÆÃÈÖ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ßRADWIMPS¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬7Æü¡Ê¸å10¡¦00¡Á10¡¦45¡Ë¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿É×ÉØ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤Î¤ÖÌò¤Îº£ÅÄ¡õ¿óÌò¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¡¢¼çÂê²Î¡Ö»òÊª¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¡ÖRADWIMPS¡×¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡õÉðÅÄÍ´²ð¤È½é¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£Ì¾¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¿´¤Ë»Ä¤ëÂæ»ì¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¼çÂê²ÎÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¸ì¤ê¹ç¤¦¡£4¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¿ä¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¡ÌîÅÄ¡õÉðÅÄ¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¡¦¹âÃÎ¤Ø¡£²£ÉÍ½Ð¿È¤ÎRADWIMPS¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¹âÃÎ¤¬¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê³¹¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤âË¬¤Í¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡Ö»òÊª¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÎÈäÏª¤È¤Ê¤ê¡¢1ÈÖ°Ê¹ß¤Î²Î»ì¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÅ´»ÒÌò¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬Ã´Åö¡£¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¸ì¤ê¤ÎÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡ÊÀ¼¤Î½Ð±é¡Ë¤¬¿Ê¹Ô¡£