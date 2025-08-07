ËÙ½á»á¡¡ÆüÊÆ´ØÀÇÎ¨¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤â¡ÄÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¶ì¸À¡ÖÀâÌÀ¤¹¤ë¾ì¤ÏSNS¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎËÙ½á»á¡Ê48¡Ë¤¬7Æü¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëTOKYO¡¡MX¡ÖËÙ½áLive¡¡Junction¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å5¡¦59¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò½ä¤ëÆüÊÆ¹ç°Õ¤Î¸«²ò¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡7·î¤Ë¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï´ØÀÇÎ¨15¡ó¡¢¤â¤È¤â¤È15¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤ÎÀÇÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÆÃÎã¤òÆüËÜ¤Ë¤ÏÅ¬ÍÑ¤»¤º¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÎ§¤Ç½¾Íè¤ÎÀÇÎ¨¤Ë15¡ó¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ò¾Ä¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¼Ò¤Î¥¯¥Ã¥¯ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤È²£ÊÂ¤Ó¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£3¿Í¤È¤â¾Ð´é¤Ç¡¢¡ÖËÜÆü¡¢¡ôÊÆ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Ë¡ô¥é¥È¤Á¤ã¤ó¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥È¤Á¤ã¤ó¤¬¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤ÇµÇ°»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÌ¾¤Ê¿Í¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ËºêÍ³Î¤³¨¤¬¡Ö¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾å¾è¤»¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ËÙ»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤³¤Ï´°Á´¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤³¤³¤ÏÀÖÂô¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉâ¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤ò¤³¤Î¥·¥Ó¥¢¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµó¤²¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ë¡×¤È¡¢Åê¹ÆÆâÍÆ¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¾ì¤ÏSNS¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¤·¤Ã¤«¤ê¹ñ²ñ¤Ç¡Ä¸Â¤é¤ì¤¿Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¹ñÌ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£