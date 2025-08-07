¡Ú ROLAND ¡Û ¼«Ãø¤¬Ãæ³Ø¹»¡¦Æ»ÆÁ¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë·ÇºÜ¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¡× ¡í°õÀÇ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â´óÉÕ¡É
¥Û¥¹¥È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎROLAND¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÃø½ñ¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤éÃæ³Ø¹»¤ÎÆ»ÆÁ¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ROLAND ¡Û ¼«Ãø¤¬Ãæ³Ø¹»¡¦Æ»ÆÁ¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë·ÇºÜ¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¡× "°õÀÇ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â´óÉÕ¡É
ROLAND¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¶µ²Ê½ñ¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÊ¸¾Ï¤È¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¤òÀÜ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ROLAND¤µ¤ó¤ÏÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Î¾æ¤ò¡ÖÊÙ¶¯¤Ï·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡×¡Ö¤Ê¤¼¤«ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ½ÎÏ¤â¡×¡ÖÃý¤ë»ö¤è¤ê¤â¼Â¤Ï½ñ¤¯»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ²Ê½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ROLAND¤µ¤ó¤¬2021Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡Ö·¯¤«¡¢·¯°Ê³°¤«¡£ ·¯¤ØÂ£¤ë¥í¡¼¥é¥ó¥É¤Î¸ÀÍÕ¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤Î°ìÀá¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ROLAND¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï»È¤ï¤º¤ËÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö°ì¸ì°ì¶ç¡¢¶çÆÉÅÀ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Þ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËROLAND¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀèÆü¡¢Â¿³Û¤Î´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¡Öº°¼úË«¾Ï¡×¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃø½ñ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿°õÀÇ¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤Çº°¼úË«¾Ï¤Þ¤ÇÄº¤±¤Æ¡¢°ìÊª½ñ¤¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ú¤Â³¤°õÀÇ¤ÏÀ¤¤Î¤¿¤á¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÁ´³Û´óÉÕ¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û