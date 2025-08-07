Ãæ¹ñ¿Í¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¥Ù¡¼¥¹¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç»àË´¡¢Èô¹ÔÃæ¤Ë»³ÊÉ¤Ë·ãÆÍ¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹ÈÀ±¿·Ê¹¤äÍÈ»ÒÈÕÊó¡¢¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥É¥í¥ß¥Æ¥£»³Ì®¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ë¥¿¡¦¥Ð¥Ç¥£¥¢ÃÏ¶è¤ÎPiz da Lech¤Ç5Æü¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³ê¶õÍÑ¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥Ù¡¼¥¹¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿25ºÐ¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤¬Èô¤Ó¹ß¤ê¤¿¸å¡¢Í½Äê¤ÎÃåÎ¦ÃÏÅÀ¤ËÃåÎ¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤¬·Ù»¡¤Ëµß½õ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Î»³³Ùµß½õÂâ¤Èµß½õ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬Á°¸å¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢µ¯Éú¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ·Á¤Î¾ì½ê¤ÇÃËÀ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï»³ÊÉ¤Ë·ãÆÍ¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°äÂÎ¤Ï¥Ø¥ê¤Ç¥³¥ë¥Õ¥©¥¹¥³¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ÃÏ¤ÎÃæ¹ñÂç»È´Û¤¬¡¢ÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤äÃÏ¸µ·Ù»¡¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢É¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë