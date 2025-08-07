ÅÔ±Ä½»Âð¤Ç¹âÎð¤ÎÃË½÷2¿Í»àË´¡¡¼¼²¹¤Ï30¡îÄ¶¤¨¡ÄÇ®Ãæ¾É¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡ÂÎ©¶è
7Æü¸áÁ°¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤ÎÅÔ±Ä½»Âð¤Ç¹âÎð¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤ÏÊÄ¤áÀÚ¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¼¼²¹¤Ï30¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂÎ©¶èÀé½»ºùÌÚ¤ÎÅÔ±Ä½»Âð¤Ç¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤àÉ×ÉØ¤È¤ß¤é¤ì¤ë70Âå¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶á½ê¤Î½»Ì±¤¬¡Ö¿·Ê¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»Ñ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤·¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÉß¤«¤ì¤¿ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç2¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÏÁë¤¬ÊÄ¤áÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¼²¹¤Ï30¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2¿Í¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤é¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»àË´¤·¤¿²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£