¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡Û13¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤ÎHOSHI¡Ê¥Û¥·¡Ë¤ÈWOOZI¡Ê¥¦¥¸¡Ë¤¬8·î6Æü¡¦7Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØHOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING] - JAPAN¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎJUN¡Ê¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡¢2¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSEVENTEEN¥Û¥·¥¦¥¸¡¢¸ªÁÈ¤ßÌ©Ãå
º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤ÏMC¤Ë¸Å²ÈÀµµü»á¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖGALLARY¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢HOSHIxWOOZI¡Ê¥Û¥·¥¦¥¸¡Ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¿Ê¹Ô¡£º£²ó¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥¤¥É¤È¤·¤ÆJUN¤äSEVENTEEN¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÖHOSHIxWOOZI¤ÎÀâÌÀ½ñ¡×¡ÖHOSHIxWOOZI´¶Æ°¤Î½Ö´Ö¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖHOSHIxWOOZI¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÅú¤¨¤¿CARAT¤Î²óÅú¤ò¼¡¡¹¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖHOSHI¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ËÍ¤Î¿´¤ÎÃæ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¡ÖWOOZI¤ÏHOSHI¤È°ã¤Ã¤Æ°Â¿´´¶¡×¡ÖÎÉ¤¤Êý¸þÀ¤äÎÉ¤¤Åú¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿JUN¡£¿å¤ËÎã¤¨¤Æ¡Ö2¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¡Ä1¿Í¡ÊHOSHI¡Ë¤ÏÂì¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¤â¤¦1¿Í¡ÊWOOZI¡Ë¤Ï²º¤ä¤«¤Ê³¤¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎVTR¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿HOSHI¤¬¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢WOOZI¤¬¡ÖJUN¤µ¤ó¤¬ÄÁ¤·¤¯¿¿·õ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃã²½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢JUN¤Î°Õ¸«¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2¿Í¤Î¼è¤ê°·¤¤ÀâÌÀ½ñ¤È¤·¤ÆJUN¤¬¡Ö¡ÊHOSHI¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤¬ÁÏºî¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¡ÊWOOZI¤Ï¡ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¶Ê¤À¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡©Íê¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤òÏÃ¤¹¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦2¿Í¡£WOOZI¤¬¡ÖËÍ¤ÏÃ¯¤«¤Î¤³¤È¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¼ê½õ¤±¤ò²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤â°ÂÄê´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤È¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢HOSHI¤¬¡Ö¡ÊWOOZI¤Ï¡Ë¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤Ê¤¯¤Æ¤âWOOZI¤µ¤ó¤ËÊ¹¤±¤Ð1ÏÃ¤«¤é¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖHOSHIxWOOZI´¶Æ°¤Î½Ö´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢JUN¤¬2¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£WOOZI¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¼«¿®¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ö¤À¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥½¥í³èÆ°¤Ç¤Ï¡ÖÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤è¤ê¤â·¯¤Ë1ÈÖ»÷¹ç¤¦¶Ê¤Ë¤·¤Ê¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢WOOZI¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤¦¤Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Á¤ã¤ó¤È¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬Âç¤¤¯¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¬Â½¡£JUN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì¸«¤¹¤ë¤È³èÈ¯¤ÇÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¡×¤æ¤¨¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¿äÂ¬¤·¡Ö¤À¤«¤éËÍ¤Ï·¯¤¬É¬Í×¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢HOSHI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤ê¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿JUN¤ÎÈ¯¸À¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Â¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤â¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈHOSHI¤¬¿©»ö¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢WOOZI¤È¤È¤â¤ËËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ªÂ·¤¤¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¿ôÉ´ÃåÊ¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡Öºòº£¤ÏK-POP»Ô¾ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë1¥Á¡¼¥à¤¬Æ°¤¯»þËÜÅö¤ËÂçÀª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤±¤¬¾å¼ê¤¯¤ä¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÃúÇ«¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿HOSHI¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¾ÈÌÀ¡¦²»¶Á¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤´¿ÔÎÏ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆCARAT¡ÊSEVENTEEN¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢2¿Í¤Ëµá¤á¤ëÊÑ²½¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿JUN¤Ï¡ÖWOOZI¤ÎÀÄ½Õ¤òSEVENTEEN¤Î¤¿¤á¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é»Å»ö¤â½ÅÍ×¤À¤±¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡ÖHOSHI¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£Îý½¬Ãæ¤Ë¤è¤¯²ø²æ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç²ø²æ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È´ê¤¤¤â¡£¡Ö2¿Í¤È¤â·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
3·î10Æü¡¢1st Single Album¡ØBEAM¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿HOSHI¤ÈWOOZI¡£2¿Í¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¤½¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³Æ¥½¥í¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMC¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡£2Æü´Ö¤Ç4Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢WOOZI¤Ï9·î15Æü¡¢HOSHI¤Ï9·î16Æü¤è¤êÊ¼ÌòµÁÌ³¤òÍú¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆþÂâÁ°¤Î2¿Í¤Î»Ñ¤ò´Ñ¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
