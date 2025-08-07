¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¨¤óºá¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡×À¾»³Èþ¹á¤µ¤ó¤Ë¼¢²ì¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤¬Ä¾ÀÜ¼Õºá¡¡¤¨¤óºá¤¬µ¯¤¤¿¸¶°ø¤Î¸¡¾Ú¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¼¢²ì¤Ç¤â¡¢¤¨¤óºá»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¼Õºá¤Ç¤¹¡£Æþ±¡´µ¼Ô¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÉþÌò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ÇÌµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸µ´Ç¸î½õ¼ê¤Î½÷À¤Ë¡¢¸©·Ù¤ÎËÜÉôÄ¹¤¬ÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¢²ì¸©·Ù¡¡ÃÓÆâµ×¹¸ ËÜÉôÄ¹
¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤´¿´Ï«¡¢¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¼¢²ì¸©·Ù¤ÎÃÓÆâµ×¹¸ËÜÉôÄ¹¤¬¼Õºá¤·¤¿¸µ´Ç¸î½õ¼ê¤ÎÀ¾»³Èþ¹á¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¡£2003Ç¯¤Ë¶ÐÌ³Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆþ±¡´µ¼Ô¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ12Ç¯´ÖÉþÌò¤·¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤ÎºÛÈ½¤ÇÌµºá¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤È¼¢²ì¸©¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤ÇÂçÄÅÃÏºÛ¤ÏÀè·î17Æü¡¢µõµ¶¤Î¶¡½Ò¤ò·Ù»¡´±¤¬Í¶Æ³¤·¤¿¤Ê¤É¡ÖÁÜºº¤Ë°ãË¡À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸©¤Ë¤ª¤è¤½3100Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼¢²ì¸©·Ù¡¡ÃÓÆâµ×¹¸ ËÜÉôÄ¹
¡Öº£¸å¡¢¤è¤ê°ìÁØåÌÌ©¤«¤ÄÅ¬Àµ¤ÊÁÜºº¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
¤·¤«¤·¡¢¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤ÏºÛÈ½½ê¤¬Ç§¤á¤¿¡ÖÁÜºº¤Î°ãË¡À¡×¤òÀµÌÌ¤«¤éÇ§¤á¤º¡¢¤¨¤óºá¤¬µ¯¤¤¿¸¶°ø¤Î¸¡¾Ú¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Õºá¤Ë¡¢°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀ¾»³¤µ¤ó¤Ï¡Ä
ºÆ¿³Ìµºá¤È¤Ê¤Ã¤¿ À¾»³Èþ¹á¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç¤¨¤óºá¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤¤ç¤¦¤Î¸ÀÍÕ¤òËÜÉôÄ¹¤Ï¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²¼¤Î¿Í¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
