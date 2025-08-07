¡Ú#¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÆ¯¤¯ÍýÍ³¡Û¸½Ìò¤Ç±Ä¶È¿¦¤ÈÎ¾Î© ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Î±³Ø¡¦3¥ö¹ñ¸ì½¬ÆÀ¡Ö¿´ÍÙ¤ëÊý¤ËÄ¾´¶¤Ç¡×¸ÇÄê³µÇ°¤È¤é¤ï¤ì¤ºÆÍ¤¿Ê¤à¨¡¨¡Ê¡²¬Ãæ½§¡¦°ì¾ò¤¹¤º
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡ÛÊ¡²¬¡¦Ãæ½§¡ÖBARCELONAÅíÍû¡×¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë°ì¾ò¤¹¤º¡£ÊÝ°é±à¤Îº¢¤Ë¸«¤«¤±¤¿±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤ÎÀèÀ¸¤ËÆ´¤ì¡¢³¤³°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¸ì³Ø¤ò³è¤«¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£±Ä¶È¤Î»Å»ö¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ½§Èþ¿Í¥¥ã¥Ð¾î¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ
½¢¿¦³èÆ°¤Î»þ´ü¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢1ÈÖºÎÍÑ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à·Ï¤Î±Ä¶È¤Ë¿Ê¤ó¤À°ì¾ò¡£¡Ö¥¢¥Ý¤â¼è¤ë¤·¡¢´û¤Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼è°úÀè¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»Å»öÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ì¾ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë»Å»ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡Ö³°¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¡×¤È¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÎø¿Í¤È¤âÇË¶É¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë1¿Í¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¡¢¡Ö¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤Ê¡×¤ÈÌë¿¦¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¸µ¤«¤éÏÃ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥Ð¾î¤Î»Å»ö¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È²¿¤È¤Ê¤¯³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏÀâ¡£²ÈÂ²¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤È¤¤â¡¢°ì¾ò¤¬ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ÇÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸½ºß¤ÏÅ·¿¦¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¥ã¥Ð¾î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ä¤Ä¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ç±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏÈ´·²¤Î°ì¾ò¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡ÖÁ´Á³Ãý¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂ¿Ê¬¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ÎÍ§Ã£¤È¤«¤¬¸«¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Èº£¤È¤Î°ã¤¤¤ò¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤Íß¤¬¶¯¤¤¡×¤Î¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤Ç¡ÖÊÝ°é±à¤Î¤È¤¤Ë±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤ÎÀèÀ¸¤ò¸«¤«¤±¤Æ¡¢ÀÄ¤¤ÌÜ¤È¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡×¤ÈÆ´¤ì¤ò»ý¤Á¡¢³¤³°¤Ø¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¼«¤é¤Î´õË¾¤Ç±Ñ¸ì¤ò½¬¤¤»Ï¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ñ¤òÃÎ¤ëÆâ¤Ë¡Ö¸À¸ì¤¬Â¿¤¤Êý¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢¡Ö³Ø¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÃæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤â½¬ÆÀ¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Î±³Ø¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ì³ØÎÏ¤Ï¸½ºß¤â³°¹ñ¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯10·îËö¤Ë¡ÖÃæ½§ ¿Íµ¤ ¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡×¤ÈÄ´¤Ù¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¡ÖBARCELONAÅíÍû¡×¤ÇÌë¿¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿·Å¹ÊÞ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆÆþÅ¹¤·¡¢Â¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖSNS¤Î¹¹¿·¤ä½Ð¶Ð¤Ê¤É¤ËºÙ¤«¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢µ¬Â§¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤â¡Ö¥Õ¥í¥¢¤Ç¸«ÅÏ¤·¤¿¤È¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎµÒÁØ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â´¶¡£¹õÉþ¤¬°û¤à¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö¾ï¤Ë±¿±Ä¤â¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤À¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÃµµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿°ì¾ò¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¿´ÍÙ¤ëÊý¤ËÄ¾´¶¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÎËþÂÅÙ¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ãë¤ÈÌë¤Î³Ý¤±»ý¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¡Ö¿çÌ²»þ´Ö¤â¤¹¤´¤¤ºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤½¤ì°Ê¾å¤ËËþÂÅÙ¤Ï¹â¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÊÝ°é±à»þÂå¤«¤é¤ÎÃµµæ¿´¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢3¥ö¹ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Î±³Ø¤ò·Ð¸³¡¢¸½ºß¤Ï±Ä¶È¿¦¤È¥¥ã¥Ð¾î¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÈà½÷¤ÎÀ¸¤Êý¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ»É·ãÅª¤ÇÆ´¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö¿´ÍÙ¤ëÊý¤ËÄ¾´¶¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤ÎÅ¯³Ø¤Ï¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÆâ¤Ê¤ëÀ¼¤ËÁÇÄ¾¤Ë½¾¤¤¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤ä¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸½Âå¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
