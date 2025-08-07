°Ý¿·¡¦µÈÂ¼»á¤ÎÂåÉ½ºÆÇ¤¤¬·èÄê¡¡ÆÃÊÌÅÞ°÷ÅÅ»ÒÅêÉ¼¤Ç¡Ö¿®Ç¤¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï7Æü¡¢ÅÞÂåÉ½Áª¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦ÆÃÊÌÅÞ°÷¤Ë¤è¤ëÅÅ»ÒÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢ÂåÉ½Áª¤ÏÉÔÍ×¤È¤ÎÅêÉ¼¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤ÎºÆÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½Áª¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ³Åê¤·¡¢¼Â»Ü¤Ê¤éÉÔ½ÐÇÏ¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÞ°÷¤¬¡Ö¿®Ç¤¡×¤·¤¿·Á¡£°Ý¿·¤Ï»²±¡Áª¤ÇÈæÎãÉ¼¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö´é¡×¤È¤Ê¤ëµÈÂ¼»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÜÎ©¤Ã¤¿ÀÕÇ¤ÏÀ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤ÎÂ³Åê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÉû¼óÅÔ¡×¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞÏ¢Î©À¯¸¢¤Ø¤Î»²²Ã¤ÎÀ§ÈóÈ½ÃÇ¤¬ÅöÌÌ¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤ÇÁ°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬»²±¡Áª¤ÎÉÔ¿¶¤ò¼õ¤±¤Æ¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¡£8Æü¤Ë¸åÇ¤¤ÎÁªµó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£