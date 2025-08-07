º£Ç¯ÅÙ¤ÎGDP¸«ÄÌ¤·°ú¤²¼¤² 1.2%¢ª0.7% ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ±Æ¶Á¤¬²¼²¡¤· Æâ³ÕÉÜ
Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎGDP=¹ñÆâÁíÀ¸»º¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò1.2%¤«¤é0.7%¤Ë°ú¤²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬²¼²¡¤·°µÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÊª²Á¹â¤äÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦½êÆÀ´Ä¶¤Î²þÁ±¤Î·ÑÂ³¤ä¡¢³Æ¼ïÀ¯ºö¤Î¸ú²Ì¤¬Æâ¼û¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢0.7%ÄøÅÙ¤Î¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«ÄÌ¤·¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
À¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤Î¼Â¼ÁGDP¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1·î»þÅÀ¤Ç¤Ï1.2%¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦³«¤«¤ì¤¿·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤Ç¸«ÄÌ¤·¤ò0.5¥Ý¥¤¥ó¥È°ú¤²¼¤²¡¢0.7%¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î»î»»¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¼²¡¤·°µÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ëÀßÈ÷Åê»ñ¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤äÀ¤³¦·ÐºÑ¤Î¸ºÂ®·üÇ°¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢1·î»þÅÀ¤Î3.0%¤«¤é1.8%¤ØÂçÉý¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤¿ºâÀ¯·òÁ´²½¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹=´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï3Ãû2000²¯±ßÄøÅÙ¤ÎÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È»î»»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¥Ä´¤Ê´ë¶È¶ÈÀÓ¤Ë¤è¤ëÀÇ¼ýÁý²Ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢1·î»þÅÀ¤è¤êÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢3Ãû6000²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë»î»»¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î1991Ç¯°ÊÍèÄ¹¤é¤¯ÀÖ»ú¤¬¤Ä¤Å¤¯¤Ê¤«¡¢²¾¤Ë¹õ»ú¤È¤Ê¤ì¤Ð35Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤ÊÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢À¯ÉÜ¤¬½©¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤äÊª²Á¹â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂç·¿¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î»î»»¤Ë¤Ï¡¢À¯ºö¤Îºâ¸»¤È¤Ê¤ëÊäÀµÍ½»»¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Í½»»¤¬Âçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
