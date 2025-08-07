¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬¼«¿ÈNPB½éÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¥Ò¥Ã¥È¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-¥ä¥¯¥ë¥È(7Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Áµð¿Í¤¬ÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï3²ó¤Þ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È3²óÎ¢¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÅÄÃæÅê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¤ÎÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤Î121¥¥í¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¥ì¥Õ¥È¸åÊý¤Ø¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤ØÅö¤¿¤ë¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ËÎÝ¾å¤ÇÎäÀÅ¤ÊÉ½¾ð¤ÎÅÄÃæÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬Î¾¼ê¤ò¤¢¤²¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÅê¼ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ï³ÚÅ·»þÂå¤Î2021Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤êÄÌ»»5ËÜÌÜ¡¢¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ï2013Ç¯°ÊÍè¤ÎÄÌ»»2ËÜÌÜ¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å1¥¢¥¦¥È¤«¤é¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¤Î¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¡¢3ÎÝ¤Ø¿Ê¤ó¤ÀÅÄÃæÅê¼ê¤Ï3ÈÖ¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ßµð¿Í¤¬ÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæÅê¼ê¤¬ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Î¤ÏNPB½é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£