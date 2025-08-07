³ËÇÑÀä¤Î´ê¤¤¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ë¡×¡¡ÈïÃÄ¶¨¤ÎÅÄÃæ»á¡¢Ä¹ºê¤ÇÁÊ¤¨
¡¡¸¶¿åÇú¶Ø»ßÆüËÜ¶¨µÄ²ñ¡Ê¸¶¿å¶¨¡Ë·Ï¤Î¸¶¿åÇú¶Ø»ßÀ¤³¦Âç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï7Æü¡¢Ä¹ºê»ÔÆâ¤ÇÈïÇú80Ç¯¤ÎÆÃÊÌ½¸²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡Ë¤ÎÅÄÃæô¦Ì¦ÂåÉ½°Ñ°÷¡Ê93¡Ë¡áºë¶Ì¸©¿·ºÂ»Ô¡á¤¬Ä¹ºê¤Ç¤ÎÈïÇúÂÎ¸³¤ò¾Ú¸À¡£ÈïÇú¼Ô¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿³ËÇÑÀä¤Î´ê¤¤¤ò¡ÖÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¤òÂç¤¤¤Ë³èÍÑ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¹õ¾Ç¤²¤Î°äÂÎ¤¬Å¾¤¬¤ë³¹¤òÊâ¤¡¢ÇìÊì¤òè¸Èû¤ËÉÕ¤·¤Æ¹æµã¤·¤¿µ²±¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ê¡Ö¤¢¤ì¤Û¤ÉÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£·³¿Í»ÖË¾¤Î¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£