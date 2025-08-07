È¯É½¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¸å¡Ä¡È37²¯±ß°ÜÀÒ¡É¤Ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ´üÂÔ¡ÖËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë´Ä¶¡×
Æ²°ÂÎ§¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È°ÜÀÒÈ¯É½¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡ËµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬8·î7Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÈïÇú80Ç¯¡¡¹Åç¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î10ÈÖMFÆ²°ÂÎ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬µÜËÜ²ñÄ¹¤È¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÂÐÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬Æ²°Â¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯·ÀÌó¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÄ¹Ã«ÉôÀ¿»á¤¬ÉÕ¤±¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö20¡×¤ò·Ñ¾µ¡£±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡Ö¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥É¥¤¥ÄÈÇ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï2100Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç¡¢100Ëü¥æ¡¼¥í¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤Áí³Û2200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó37²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í»Ë¾å3ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤°ÜÀÒ¶â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¡£Àµ¼°È¯É½¤«¤éÌó1»þ´ÖÈ¾¤Ç¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¾õ¶·¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡Ö¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ÜÀÒ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë´Ä¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ²°Â¤Ï2015Ç¯¤Ë¹â¹»2Ç¯À¸¤ÇGÂçºå¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¤ËÈô¤Óµé¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2017Ç¯¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸å¡¢¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î¶¯¹ëPSV¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¢¡¦¥Ó¡¼¥ì¥Õ¥§¥ë¥È¤ÈÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢22Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ø¡£ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Àï34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ10¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢5°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£Ãå¼Â¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿½é¤á¤Æ¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì¤â²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡»Ø´ø´±¤¬¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¡£ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÅÍ×¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë