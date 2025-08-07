¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î´ú·Ç¤²À¯¸¢ÈãÈ½¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢À¯ÉÜ¤Ï·Ù²ü
¡¡¡Ú¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¡¢À¯¸¢ÈãÈ½¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤Æ¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖONE¡¡PIECE¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³¤Â±´ú¤ò·Ç¤²¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£17Æü¤ÎÆÈÎ©µÇ°Æü¤òÁ°¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¹ñ´ú·ÇÍÈ¤Ë¹ñÌ±¤Î°ìÉô¤¬È¿È¯¡£Ë¡Î§¤Ç¤Ï¹ñ´ú¤Î¾å¤ËÊÌ¤Î´ú¤ò·ÇÍÈ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹´ú¤Î·ÇÍÈ¤Ïº£·î¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËSNS¾å¤ÇÎ®¹Ô¤·¡¢²È¤ä¼Ö¤Î²ÙÂæ¤Ë·Ç¤²¤ë²èÁü¤¬¼¡¡¹¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»¡¤¬·ÇÍÈ¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥è¹ñ²È´±Ë¼Ä¹´±¤Ï5Æü¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹´ú¤Î·ÇÍÈ¼«ÂÎ¤Ï¡ÖÉ½¸½¤È¤·¤ÆÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¹ñ´ú¤ò·Ú»ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£