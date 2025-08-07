¡Ö¤µ¤é¤Ã¤ÆËä¤á¤ë¤¾¡×¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÅ¹°÷2¿Í¤ËÅÚ²¼ºÂ¤ò¶¯Í×¤·¤¿38ºÐÃË¤òÂáÊá
¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹°÷2¿Í¤ò¡Ö¤µ¤é¤Ã¤ÆËä¤á¤ë¤¾¡×¤È¶¼¤·¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤ò¶¯Í×¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä»Ô¹À¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤ÏÀè·î¡¢Åìµþ¡¦¤¢¤¤ëÌî»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢20Âå¤ÎÃËÀÅ¹°÷2¿Í¤ËÅÚ²¼ºÂ¤ò¶¯Í×¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ä»ÔÍÆµ¿¼Ô¤Ï²ñ·×¤ÎºÝ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤òÅ¹¤Î³°¤ËÏ¢¤ì¤À¤·¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ã¤ÆËä¤á¤ë¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤Ê¤¬¤é1¿Í¤Î¼ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÃÏÌÌ¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä»ÔÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö1¿Í¤ÏÅÚ²¼ºÂ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤â¤¦1¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ²±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£