¡Ö£Èx£×¡×½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö²£ÉÍ¸µµ¤¡©µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡¢²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡×£²Æü´Ö¤Ç£´Ëü¿ÍÆ°°÷
´Ú¹ñ¤Î13¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×SEVENTEEN¤ÎHOSHI¡Ê29¡Ë¤ÈWOOZI¡Ê28¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖHxW¡×¡Ê¥Û¥·¥¦¥¸¡Ë¤¬7Æü¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖHOSHI X WOOZI FAN CONCERT¡ÎWARNING¡Ï¡¡¡Ý¡¡JAPAN¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸96Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Îý½¬À¸»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£Ê¿ÆüÃë¤Î³«ºÅ¤Ê¤¬¤é2Æü´Ö¤Ç4Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
17Ç¯È¯Çä¤Î¥°¥ë¡¼¥×2ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢2¿Í¤Î½é¥¿¥Ã¥°¶Ê¡ÖBring It¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢º£Ç¯3·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È½éºîÉÊ¡ÖBEAM¡×¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡Ö96ers¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£HOSHI¤Ï¡Ö²£ÉÍ¸µµ¤¡©µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡¢²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤Î³¤¤Ø¸ì¤ê¤«¤±¡¢¡Ö½ë¤¤¤±¤É¡¢CARAT¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÇ®¤¤¡£½ë¤¯¤Æ¤â´¨¤¯¤Æ¤âCARAT¤Î°¦¤ÎÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤è¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¤Ç¡¢¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÏWOOZI¤¬¡Ö»ëÎÏ1¡¦5¤À¤«¤é¸å¤í¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¨¤ë¤è¡×¡Öº£Æü¤Ï11»þ¤«¤é¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤Ê¤É¡¢¿ÆÍ§Æ±»Î¤Î·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢SEVENTEEN¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎHOSHI¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¤ò·«¤ê½Ð¤»¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎWOOZI¤ÎÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£¡ÖECHO¡ª¡×¤äÌ¤È¯É½¶Ê¡ÖSTUPID IDIOT¡×¤Ê¤É¡¢À¸¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
2¿Í¤Ï9·îÃæ½Ü¤«¤éÊ¼Ìò¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÆþÂâÁ°ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£HOSHI¤Ï¡Ö10Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î°¦¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¸¤Â³¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡ÖÊ¼Ìò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È·ÉÎé¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âCARAT¤ÎºÇ¹â¤ÇºÇ¸å¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
WOOZI¤â¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿´¶¯¤¯³èÆ°¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤¹¤°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¹¤°Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤Ç¤Í¡ª¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Ç¤¤ÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏSEVENTEEN¤Î³Ú¶Ê¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£