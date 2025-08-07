±ü»³¤«¤º¤µ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Ç¡È¥Î¡¼¥Ð¥ó¡É¤Ê¤é¤º¡¡Âç¹¥¤¤Ê¥í¥Ã¥ÆÀï»Ïµå¼°¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¤¿¤«¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±ü»³¤«¤º¤µ¤¬7Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ZOZO ¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ºÂÐÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¡Ê¸á¸å6¡§00»î¹ç³«»Ï¡Ë¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¡Ä±ü»³¤«¤º¤µ¡¢¼ï»ÔÅê¼êÁê¼ê¤ËÅêµåÎý½¬
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÄ¿¹¸©»°Âô»Ô¤Î´§¶¨»¿»î¹ç¡ÖTHIS IS MISAWA ¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£ÀÄ¿¹¸©»°Âô»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ100¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±ü»³¤Ë¡¢»Ïµå¼°¤ÎÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£±ü»³¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìµåÆþº²¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤È»°Âô»Ô¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¡ÈÂç¥Õ¥¡¥ó¡É¤ò¸ø¸À¤¹¤ë±ü»³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¡¦°ÂÅÄ¾°·ûÆâÌî¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿Æ±¤¸¤¯ÀÄ¿¹¸©»°Âô»Ô½Ð¿È¤Î¡¦¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¤Î¤â¤È¤Ø¡£¥Î¡¼¥Ð¥óÅêµå¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Åêµå¸å¡¢±ü»³¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ä¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¼«Ê¬¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¿¤«¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î½Å¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¢£±ü»³¤«¤º¤µ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿...¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ä¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¼«Ê¬¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¿¤«¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î½Å¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»°Âô»Ô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¡Ä±ü»³¤«¤º¤µ¡¢¼ï»ÔÅê¼êÁê¼ê¤ËÅêµåÎý½¬
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÄ¿¹¸©»°Âô»Ô¤Î´§¶¨»¿»î¹ç¡ÖTHIS IS MISAWA ¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£ÀÄ¿¹¸©»°Âô»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ100¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±ü»³¤Ë¡¢»Ïµå¼°¤ÎÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£±ü»³¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìµåÆþº²¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤È»°Âô»Ô¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Åêµå¸å¡¢±ü»³¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ä¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¼«Ê¬¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¿¤«¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î½Å¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¢£±ü»³¤«¤º¤µ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿...¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ä¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¼«Ê¬¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¿¤«¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î½Å¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»°Âô»Ô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª