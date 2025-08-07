¡ÖÀèÃ¼¡×¡ÖÊÄ½ê¡×¡Ö»ëÀþ¡×¤¬ÉÝ¤¤¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ...¡£10Ëü¿Í¤¬¶²ÉÝ¤·¤¿¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀÅ¸¡×À©ºî¿Ø¤Î¿·ºî¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸¡×¤¬½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ
Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç·×Ìó10Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀÅ¸¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡¢¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦Íü¤µ¤ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Âç¿¹»þÀ¸¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸¡×¤¬¡¢2025Ç¯8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç½ÂÃ«BEAM¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿.txt¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ëÌ¾¤ÈÉÔ²º¤ÊÊ¸¾Ï
¢£¡ÖÀèÃ¼¡×¡ÖÊÄ½ê¡×¡Ö»ëÀþ¡×...Æü¾ï¤ËÀø¤à¶²ÉÝ¤ÎÊª¸ì¶õ´Ö
¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸¡×¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤ÎÃµµá¤À¡£¤³¤³¤Ç°·¤ï¤ì¤ë¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×¤Ï¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¡¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤Î¿Í¤¬À¸ÍýÅª¤Ë´¶¤¸¤ë¶²¤ì¤äÉÔ°Â¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÌ¿¤Î´í¸±¤ä¶ìÄË¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¶²ÉÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤âÀ¸¤¸¡¢»þ¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉÔ¹çÍý¤µ¤òÈ¼¤¦¡£
Å¸¼¨¤Ç¤Ï¡ÖÀèÃ¼¡×¡ÖÊÄ½ê¡×¡Ö»ëÀþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ËÀø¤à¿È¶á¤Ê¶²ÉÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òÊª¸ì¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¸½¼Â¤Èµõ¹½¤Î¶¹´Ö¤Ç90Ê¬´Ö¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£À©ºî¿Ø¤¬¸ì¤ë¡Ö¶²ÉÝ¡×¤È¤Ï¡©
¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¾Ð¡Ù¡Ø¤ªÁ°¤Î»à°ø¤Ë¤È¤Ó¤¤ê¤Î¶²ÉÝ¤ò¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦Íü¤µ¤ó¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶²¤é¤¯¿Í´Ö¤Ï¡¢²¿¤«¤ÎÊÒ¼ê´Ö¤ËÉÝ¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éµã¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´îÅÜ°¥³Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶²ÉÝ¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¶²ÉÝ¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ÎÆÃ¼ìÀ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤¿Æ±»á¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤±¤ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤¬²ñ¾ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¤¥·¥Ê¥¬¥¥¯¥¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈÓ¾Â°ì²È¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÇÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Î³×¿·Åª¥Û¥é¡¼É½¸½¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿Âç¿¹»þÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¿´¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅ¸¤Ï¼«¸ÊÈ¯¸«¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
10Ëü¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÀ©ºî¿Ø¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡£¤³¤Î²Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÀïØË¤ÈÈ¯¸«¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥í¡¼¥Á¥±¤ÇÈÎÇäÃæ¡£·ô¼ï¤Ï´ü´ÖÍ¸ú·ô¤ÈÆü»þ»ØÄê·ô¤Î2¼ïÎà¤È¤Ê¤ë¡£ÅöÆü·ô¤Î¸½ÃÏÈÎÇä¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á»öÁ°¹ØÆþ¤¬É¬¿Ü¡£
¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸¡×³µÍ×
²ñ´ü¡§2025Ç¯7·î18Æü¡Á8·î31Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§BEAM¥®¥ã¥é¥ê¡¼(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®31-2 ½ÂÃ«BEAM 4F)
»þ´Ö¡§11»þ¡Á20»þ(ºÇ½ªÆþ¾ì19»þ30Ê¬)
ÎÁ¶â¡§2300±ß¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍÎÁ
½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó90Ê¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡§½ÂÃ«±ØÅÌÊâ5Ê¬
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
¡ü´ü´ÖÍ¸ú·ô¡§Æü»þ»ØÄê·ô¤ÎÀßÄêÆü°Ê³°¤ÎÆüÄø¤Ç´ü´ÖÆâÆþ¾ì²ÄÇ½(±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤ÎÇ¤°Õ¤Î»þ´Ö¤ÇÆþ¾ì²Ä)
¡üÆü»þ»ØÄê·ô¡§º®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë²¼µÆüÄø¤Ç¤Ï90Ê¬Ã±°Ì¤Î»þ´Ö»ØÄêÀ©
ÅÚÆü½ËÆü¡§8·î9Æü(ÅÚ)¡Á10Æü(Æü)¡¢8·î11Æü(½Ë)¡¢8·î16Æü(ÅÚ)¡Á17Æü(Æü)¡¢8·î23Æü(ÅÚ)¡Á24Æü(Æü)¡¢8·î30Æü(ÅÚ)¡Á31Æü(Æü)
¤ªËß´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î12Æü(²Ð)¡Á15Æü(¶â)
Æü»þ»ØÄê·ô¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï6¤Ä¤«¤éÁªÂò¡§
(1)11»þ00Ê¬¡Á12»þ30Ê¬ (2)12»þ30Ê¬¡Á14»þ00Ê¬ (3)14»þ00Ê¬¡Á15»þ30Ê¬ (4)15»þ30Ê¬¡Á17»þ00Ê¬ (5)17»þ00Ê¬¡Á18»þ30Ê¬ (6)18»þ30Ê¬¡Á20»þ00Ê¬
¢¨º®»¨»þ¤ÏÂÔµ¡¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê ¢¨²ñ¾ìÁ°¤Ç¤ÎÂÔµ¡¤ÏÉÔ²Ä
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
