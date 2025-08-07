À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¡Öº£Ç¯¤Ç¤Ï1ÈÖÅê¤²¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¡7²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç7¾¡ÌÜ¡¡ºÇÂ®157¥¥í¤Ç11Ã¥»°¿¶
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð2¡½0ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡À¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬7Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢7²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï3¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àÀèÈ¯¡¦Ã£¤È¤ÎÂ©µÍ¤Þ¤ëÅê¼êÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£0¡½0¤Î4²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë±¦Á°ÂÇ¤µ¤ì¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯ÌðÂô¤ò³°³ÑÄã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç°ì¥´¥íÊ»»¦¡£ÇßÎÓ¤ò155¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£5²ó°Ê¹ß¤Ï7²ó¤Þ¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢7²ó¡¢115µå¤òÅê¤²¡¢1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç11Ã¥»°¿¶¡¢4»Í»àµå¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï1.76¤Þ¤Ç¾å¾º¡£ÆüËÜ¥Ï¥àÀèÈ¯¤ÎÃ£¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤âÀ©¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï»î¹ç¸å¡Öº£Ç¯¤Ç¤Ï1ÈÖ¤³¤¦Åê¤²¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÎ©¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÎÏ¤ÎÈ´¤¶ñ¹ç¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÓÃæ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î´Ö¤Ë½¤Àµ¤·¤Æ¹Ô¤¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£0¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¤«ÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Åê¤²¤Æ¤Æ´¶³ÐÅª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤º¤Ã¤Èº£Ç¯¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Î¡¢ÂÎ¤Ïº£¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢º£Ç¯¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¿§¡¹ÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤ä¤Ã¤È¤³¤¦½¤Àµ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£