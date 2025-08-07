¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¡Û²¬Éôµ®»Ê¡¡ÅöÃÏÏ¢Â³Í¥½Ð¡¡¡Ö¹¾¸ÍÀî¤Ï¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤ÎG3¡ÖÂè34²ó¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¡×5ÆüÌÜ¤¬¡¢7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï12R¤Ç3Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿²¬Éôµ®»Ê¡Ê51¡á²¬»³¡Ë¤¬¡¢Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ø¤Î¥é¥¹¥ÈÀÚÉä¤ò¤â¤®¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡1¥Þ¡¼¥¯¤Î·þ¤êº¹¤·¤ÏÉÔÈ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÙÉô¤Î¸åÇÚ¡¦Ëö±ÊÍ³³Ú¤¬¤·¤Ö¤È¤¯ÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤ò3¼þ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇÆÍ¤Êü¤·¡¢µÕÅ¾¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤¬¤¤¤¤¡£°ÂÄêÈÄ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤âÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³°ÏÈ¤Ç¤â½½Ê¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÂ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤È»×¤¦¡£Á°²ó¤Î¹¾¸ÍÀî¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡Êº£Àá¤Ï¿ÜÆ£ÇîÎÑ¤¬»ÈÍÑ¡Ë¤±¤É¡¢¹¾¸ÍÀî¤Ï¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¹¾¸ÍÀî¤Ç¤Ïº£Ç¯6·î10ÆüÃË½÷WÍ¥¾¡Àï¤ËÂ³¤2Ï¢Â³¤ÇÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ËÀ®¸ù¡£¶èÀÚ¤ê¤ÎÅöÃÏ10Í¥½ÐÌÜ¤ËÅþÃ£¤·¡¢¤½¤í¤½¤íÅöÃÏ½éV¤È¤¤¤¤¿¤¤¡£6¹æÄú¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢Âç³°¤«¤éÆÍ¤È´¤±¤ë¤«¡£