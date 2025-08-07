ÌÚ¤¬¸Ï¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç¡ÄÂ¢²¦¤Î¼ùÉ¹¤ÎÂÀ¤µ¤¬2019Ç¯°Ê¹ßµÞÂ®¤ËºÙ¤¯¡¡¼ùÉ¹¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¸¦µæÈ¯É½¡¡»³·Á¸©
»³·Á¸©¤ÎÂ¢²¦¤Î¼ùÉ¹¤ò·Áºî¤ë¥¢¥ª¥â¥ê¥È¥É¥Þ¥Ä¤¬³²Ãî¤Î¿©³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ë¸Ï¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÌÚ¤¬¸Ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Þ¤¬ÀÞ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç2019Ç¯°Ê¹ß¡¢¼ùÉ¹¤ÎÂÀ¤µ¤¬µÞÂ®¤ËºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¢²¦¤Ç¤Ï¡¢2013Ç¯¤´¤í¤«¤é¼ùÉ¹¤ò·Áºî¤ëÌÚ¡Ö¥¢¥ª¥â¥ê¥È¥É¥Þ¥Ä¡×¤¬³²Ãî¤Î¿©³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤è¤½2Ëü3000ËÜ¤¬¸Ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë»³ÄºÉô¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¼«Á³¤Ë¤è¤ë²óÉü¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·ÁÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦ÌøÂôÊ¸¹§¤µ¤ó¡Ö2013Ç¯¤ËÃî¤Î¿©³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ùÉ¹¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤¿¤Î¤¬2019Ç¯¡£2018Ç¯¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ê¼ùÉ¹¡Ë¤Î·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÞÂ®¤ËºÙ¤¯¤Ê¤ë¡×
ÌøÂô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2017Ç¯¤«¤é¡¢¸Ï¤ì¤¿ÌÚ¤ÇÀã¤Î½Å¤ß¤äÉ÷¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç»Þ¤¬ÀÞ¤ì»Ï¤á¡¢2019Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ï»Þ¤Î¤ª¤è¤½È¾Ê¬¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÌÚ¤Ë¤¯¤ÃÉÕ¤¯É¹¤ÈÀã¤ÎÎÌ¤¬µÞ·ã¤Ë¸º¾¯¤·¡¢¡É¥¹¥ê¥à²½¡É¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤·¤ÎÅß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïー¡£
¼ùÉ¹¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡¦¸¶ÅÄÎ´¿Í¤µ¤ó¡Ö¼ÂºÝÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¼ùÉ¹¤¬Î©ÇÉ¤Ë°é¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÇ¯¤¬ÌÀ¤±¡¢Àã¤¬²ò¤±¤ë¤È¡ÊÀã¤Î½Å¤ß¤Ç¡ËÅÝÌÚ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤Ï´î¤Ù¤Ê¤¤¾õ¶·¡×
¸Ï¤ì¤¿ÌÚ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤âÅÝÌÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤â¼ùÉ¹¤Î¥¹¥ê¥à²½¤ä¸º¾¯¤¬¿Ê¤à¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
