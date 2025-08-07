¡Ú¥¹¥È¥Ã¥×¡ªº¾µ½Èï³²¡Û´£ÅÄÄ®¤Ç90Âå½÷À¤¬2500Ëü±ß¡¡»åÅç»Ô¤Ç40Âå½÷À¤¬1700Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë
·Ù»¡´±¤Ê¤É¤ò¤«¤¿¤ë¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©´£ÅÄÄ®¤Î½÷À¤¬2500Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸©Æâ¤Ç¥Ë¥»ÅÅÏÃº¾µ½¤ÎÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·5·î¡¢´£ÅÄÄ®¤Î90ºÐ¤Î½÷À¤Î¼«Âð¤Ë¡¢·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤ëÃË¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ýºÂ¤¬ÈÈºá¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤ËÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¸¡»¡´±¤ò¤«¤¿¤ëÃË¤Ï¡ÖÍÂ¶â¤Î»æÊ¾ÈÖ¹æ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö100Ëü±ß¤º¤ÄÉõÅû¤ËÆþ¤ì¤Æ¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ï3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½¶â¤ò¸¼´ØÁ°¤ËÃÖ¤¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ2500Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤Ç¤â¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¤Ë¡¢44ºÐ¤Î½÷À¤¬·Ù»¡´±¤ä¸¡»¡´±¤ò¤«¤¿¤ë¥Ë¥»ÅÅÏÃº¾µ½¤Ç¡¢1700Ëü±ß¶á¤¯¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤ëº¾µ½¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£