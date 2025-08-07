µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¡¡²òÂÎ¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤ò¸ø¹ð¡¡¸øÈñ»È¤ï¤Ê¤¤ºÆÀ¸Äó°Æ¤â¡ÄÌ±´ÖÃÄÂÎ¤È¤Î¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤º
¡¡À¤³¦Åª¤Ê·úÃÛ²È¡¢Ã°²¼·ò»°¤¬Àß·×¤·¤¿µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Î²òÂÎ¤Ë¸þ¤±¡¢¹áÀî¸©¤Ï7Æü¡¢¹©»ö¶È¼Ô¤ò·è¤á¤ëÆþ»¥¤Î¼êÂ³¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸øÈñ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ºÆÀ¸¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ±´Ö¤ÎÃÄÂÎ¤È¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Ï7Æü¸áÁ°¡¢µì¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Î²òÂÎ¹©»ö¶È¼Ô¤òÁªÄê¤¹¤ë°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2027Ç¯9·î17Æü¤Þ¤Ç¤Î¹©´ü¤Ç¡¢Í½Äê²Á³Ê¤Ï9²¯2000Ëü±ßÍ¾¤ê¤Ç¤¹¡£Æþ»¥´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î2Æü～4Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢µ»½ÑÄó°Æ·¿¤ÎÁí¹çÉ¾²ÁÊý¼°¤ÇÍî»¥¼Ô¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·úÃÛ²È¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÃÄÂÎ¡Öµì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´ÛºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¡×¤¬2025Ç¯7·î¡¢¹áÀî¸©¤«¤é·úÊª¤ÈÉßÃÏ¤òÇã¤¤¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÌ±´Ö¤Î»ñ¶â¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¡£5Æü¡¢´ë¶È5¼Ò¤¬½Ð»ñ¤ä»²²è¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¤ÇÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¹áÀî¸©¶µ°Ñ¤ÏÆ±¤¸Æü¤Ë¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¼çÂÎ¤ä·×²è¤Ê¤É¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²òÂÎ¤ÎÀè±ä¤Ð¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¸½ñ¤òÁ÷ÉÕ¤·¡¢ºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¤¬µá¤á¤¿¶¨µÄ¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ¹ÅÄ·ÄÂÀ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¸©¤¬µá¤á¤¿¶ñÂÎÀ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÉ²Ã»ñÎÁ¤â¸«¤º¤ËÆþ»¥¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀ¿°Õ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÝÂ¸¡¦ºÆÀ¸¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾¤Ï7Æü»þÅÀ¤Ç2Ëü¿ÍÊ¬¤òÄ¶¤¨¡¢Ä´ºº²ñ¼Ò¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¸©Ì±¤Î7³ä°Ê¾å¤¬¸©¤Ë¶¨ÎÏ¤ä¶¨µÄ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ì±°Õ¤òÇØ¤Ë¡¢º£¸å¤â¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´ÛºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº²ñ¼Ò¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¢£
Q.¹áÀî¸©¤¬1£±²¯±ß¡ÊÄ´ººÈñ´Þ¤à¡Ë¤ò¤«¤±¤Æ²òÂÎ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀèÆü¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤¬¹áÀî¸©¤«¤é·úÊª¤òÍ½þ¤Ç¼èÆÀ¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÁ´³ÛÉéÃ´¤ÇÂÑ¿Ì¤â´Þ¤á¡¢²þ½¤¤¹¤ë·×²è¤¬É½ÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹áÀî¸©¤Îº£¸å¤Î¤¹¤Ù¤¤È»×¤ï¤ì¤ëÂÐ±þ¤Èµì¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ÎÍø³èÍÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¹áÀî¸©Ì±¡ÊÍ¸ú²óÅú¿ô500¡Ë¡Û
¡¦¸©¤Ï¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡Ä37¡ó
¡¦¸©¤Ï¡¢²òÂÎ¼êÂ³¤¤ò°ìÃ¶ÊÝÎ±¤·¡¢¶¨µÄ¤Ë¤Ï±þ¤¸¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡Ä36¡ó
¡¦¸©¤Ï¡¢Â¨²òÂÎ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡Ä12¡ó
¡¦¤É¤Á¤é¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ä15¡ó
¡ÚÁ´¹ñ¡ÊÍ¸ú²óÅú¿ô1000¡Ë¡Û
¡¦¸©¤Ï¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡Ä33¡ó
¡¦¸©¤Ï¡¢²òÂÎ¼êÂ³¤¤ò°ìÃ¶ÊÝÎ±¤·¡¢¶¨µÄ¤Ë¤Ï±þ¤¸¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡Ä32¡ó
¡¦¸©¤Ï¡¢Â¨²òÂÎ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡Ä8¡ó
¡¦¤É¤Á¤é¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ä26¡ó
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡ÊÌµºî°ÙÃê½Ð¡Ë
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñµÚ¤Ó¹áÀî¸©Æâºß½»¤Î18 ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025 Ç¯7·î29Æü～8·î3Æü
Ä´ºº²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥Ù¥¤¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー