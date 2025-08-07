¡Ö¥³¥á¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤âÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤ò¡×À¯ÉÜ¤Î¥³¥áÁý»ºÊý¿Ë¤Ë»³·Á¸©¡¦µÈÂ¼ÃÎ»ö¡¡¹ñ¤ËÀ¸»º´Ä¶À°È÷µá¤á¤ë
À¯ÉÜ¤¬¥³¥á¤ÎÁý»º¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³·Á¸©¤ÎµÈÂ¼Èþ±É»ÒÃÎ»ö¤Ï¡Ö¥³¥á¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤âÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÁý»º¤¬²ÄÇ½¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢À¸»º´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º£·î5Æü¤Î´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¤Çº£¸å¡¢¥³¥á¤ÎÁý»º¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ÇµÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¸»º¼Ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÁý»º¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥³¥á¤Î°ÂÄêÅª¤ÊÀ¸»º¤Ë¹ñ¤ò¾å¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯»º¤Î¸©»º¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Ö¤Ä¤äÉ±¡×¤È¡ÖÀã¼ã´Ý¡×¤ÎÀ¸»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ä¤äÉ±¡×¤Ï¤³¤È¤·¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½500¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡¢¡ÖÀã¼ã´Ý¡×¤Ï¤ª¤è¤½1000¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºîÉÕÌÌÀÑ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÁý»º¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£