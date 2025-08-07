±«¤ÇºÇ¾åÀî¤Î¿åÎÌ²óÉü¤â¡Ä¿å¤¬¤á¤Î¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤º¡¡°ú¤Â³¤Àá¿å¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡»³·Á¡¦¼òÅÄ»Ô
»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤ÎºÇ¾åÀî¤Ï¤³¤Î±«¤Ç¿åÎÌ¤¬²óÉü¤·¡¢6ÆüÌë¡¢¾ô¿å¾ì¤¬Àî¤«¤é¤Î¼è¿å¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼òÅÄ»Ô¤Î¿å¤¬¤á¤ÎÅÄÂôÀî¥À¥à¤ÏÃù¿åÎ¨¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤º»Ô¤Ï°ú¤Â³¤Àá¿å¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼òÅÄ»Ô¤Ç¤ÏÀè·î¤«¤é¤Î±«ÉÔÂ¤ÇºÇ¾åÀî¤Î¿åÎÌ¤¬¸º¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³¤¿å¤¬Àî¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡Ö±ö¿åÁÌ¾å¡×¤¬È¯À¸¡£
ºÇ¾åÀî¤Î²Ï¸ý¤«¤é8.9¥¥íÃÏÅÀ¤Î¾®ËÒ¾ô¿å¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿å¤ò½èÍý¤Ç¤¤ë±öÊ¬Ç»ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¿¤áÀè·î30Æü¤«¤é¡¢Àî¤«¤é¤Î¼è¿å¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢»Ô¤Ï¿å¸»¤òÈó¾ïÍÑ¤Î°æ¸Í¿å¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢ÉÔÂÊ¬¤ÏÅÄÂôÀî¥À¥à¤Î¿å¤ò¿å¸»¤Ë¤¹¤ëÊ¿ÅÄ¾ô¿å¾ì¤Î¶¡µëÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î±«¤Ç¤âÅÄÂôÀî¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï7Æü¸á¸å2»þ¸½ºß43¡¦0¡ó¤È¡¢ÎãÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤ËÄã²¼¤·¤¿¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢»Ô¤ÏºÇ¾åÀî¤«¤é¼è¿å¤¹¤ë¾®ËÒ¾ô¿å¾ì¤Î¶¡µëÎÌ¤òÄÌ¾ï¤è¤ê1Æü¤¢¤¿¤ê2Àé¥È¥ó¤Û¤ÉÁý¤ä¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Ê¿ÅÄ¾ô¿å¾ì¤«¤é¤Î¶¡µë¤òÍÞ¤¨¤ë·Á¤Ç¥À¥à¤Î¿å¤òÀáÌó¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ï°ú¤Â³¤¡ÖÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ÎÀá¿å¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£