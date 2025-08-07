¥é¥Ã¥»¥ë¤Ï·ÀÌó±äÄ¹¤Ï¾Ç¤é¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À Photo/Getty Images

¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤¬¡¢º£²ÆÃæ¤Ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤È¤Î¿··ÀÌó¤ò·ë¤ÖÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£¸½¹Ô·ÀÌó¤Ïº£µ¨½ªÎ»¸å¤ËËþÎ»¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¾Ç¤é¤º¡¢F1¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤òºÆ³«¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹°ÜÀÒ¤Î±½¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»ÄÎ±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¤È¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥­¥ß¡¦¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¤Î»ÄÎ±¤¬»ö¼Â¾å³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Àµ¼°¤ÊÈ¯É½¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£ÎãÇ¯¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤Ï²ÆµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¤Ïº£µ¨ºÆ³«¤È¤Ê¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀGP¡Ê8·î29Æü¡Á31Æü¡Ë¤Þ¤Ç¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£

¡Ö¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥é¥Ã¥»¥ë¤Ï¡ØSky Sports F1¡Ù¤Ë¸ì¤ê¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Ï¤¿¤ÀµÙ¤ó¤Ç½¼ÅÅ¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ÷¤¨¤ë»þ´Ö¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¡¢·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»þ´ÖÅª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Ø²ÃÆþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢4¾¡¤òµó¤²¤¿¥é¥Ã¥»¥ë¤À¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê²«¶â´ü¤ò½ª¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë¤ÏÍí¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£

¥é¥Ã¥»¥ë¤Ï¡ÖËÍ¤Ïº£27ºÐ¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ç5Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Á¡¼¥à¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤¬¡¢¾ò·ï¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£µÞ¤°ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï2026Ç¯¤Î¿·¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö12¥õ·îÂÔ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£2½µ´Ö¤òµÞ¤°¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤¦¡×¤È¸ì¤ë¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ï¡¢¼«¿®¤È°ÂÄê´¶¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£