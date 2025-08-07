Âç±«¤Î¥Ôー¥¯²á¤®¤ë¤â¡Ä¾±Æâ¡¦ºÇ¾å¤Ç¤Ï8ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¡»³·Á¸©
»³·Á¸©Æâ¤Ï7Æü¤âÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç±«¤Î¥Ôー¥¯¤Ï²á¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾±Æâ¤ÈºÇ¾å¤Ç¤Ï8ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»³·ÁÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é7Æü¸á¸å5»þ20Ê¬¤Þ¤Ç¤Î³ÆÃÏ¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢¾®¹ñ¤Ç198¥ß¥ê¡¢¼òÅÄ»ÔÂçÂô¤Ç114¥ß¥ê¡¢ÈÓËÄ®ÃæÄÅÀî¤Ç104¥ß¥ê¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç±«¤Î¥Ôー¥¯¤Ï²á¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸©Æâ¤Ï8Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±«±À¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾±Æâ¤ÈÃÖ»ò¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
8Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç30¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢7Æü¸á¸å6»þ¤«¤é8Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç60¥ß¥ê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤·¤Î±«¤Ç¤âÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¾±Æâ¤ÈÃÖ»ò¤Ç8ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ø¤ÎÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±«¤Î±Æ¶Á¤ÇJR±©±ÛÀþ¤Ï7Æü¡¢ÉáÄÌÎó¼Ö¤ÈÆÃµÞ¤¤¤Ê¤Û¤Î¾å²¼Àþ¤Ç»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8Æü¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î±¿Å¾¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£