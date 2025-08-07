¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡È¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡¡¥¢¥ë¥Æ¥¿¤¬ÂÔË¾¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¤Ë´ó¤»¤ë´üÂÔ¡¡¡ÖÈà¤Ï100%°Ê¾å¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡×
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î»Ø´ø´±¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ï¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿FW¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸ø¼°Àï52»î¹ç¤Ç54¥´¡¼¥ë13¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜÌÃÊÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁí³Û7600Ëü¥æ¡¼¥í¤òÈñ¤ä¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÁèÃ¥Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¤³¤³3Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Æ¥¿¡¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤ÏÂÔË¾¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£Í¥¾¡¤Ø¸þ¤±¤¿¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÇÆ±Áª¼ê¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ø´ø´±¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ïº£Æü¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î¥é¥¤¥ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤Î´¶³Ð¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¤Í¡£Èà¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ¤Þ¤À1½µ´Ö¤Û¤É¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¸«Ê¹¤¤·¡¢Èà¤ÎÌÜÅª°Õ¼±¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÈà¤Î¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¥¤¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê±Ñ¡ØBBC¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥Á¡¼¥àÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤è¤ê¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Æ¥¿¡£2-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤Ç¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±Áª¼ê¤Ø¤Î´üÂÔÅÙ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹â¤¤¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç²¿¥´¡¼¥ë·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¡£