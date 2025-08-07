MONSTA X¡¢¡ØKCON LA¡Ù¤Ç10Ç¯¤Îµ°À×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°µ´¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡ª¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤ë
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×MONSTA X¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¡ÈÃË¤Î¿§µ¤¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¿¼¤¤ÌÜ¤Ä¤
MONSTA X¤Ï¡¢8·î1Æü¤«¤é3Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¯¥ê¥×¥È¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØKCON LA 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖM COUNTDOWN¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ÎÊâ¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤¿¡ÖDREAM STAGE¡×¤Þ¤Ç¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥·¥ç¥Ì¤È¥Ò¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤¬¸ø±é¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌ³¤á¡¢ÎÏ¶¯¤¤Ëë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ØLove Me A Little¡Ù¤òÈäÏª¤·¡¢Í¥²í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÅÐ¾ì¤«¤é´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£´ËµÞ¤Î¸ú¤¤¤¿¥À¥ó¥¹¤ÈÆ²¡¹¤¿¤ëÂ¸ºß´¶¤Ç²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°µÅÝ¤·¡¢´°àú¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¥·¥ç¥Ì¤È¥Ò¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂ³¤¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤âMONSTA X¤¬Ì³¤á¤¿¡£´ÑµÒ¤ÎÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°áÁõ¤Ç¤Þ¤Ð¤æ¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢¡ØBeautiful Liar¡Ù¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£Â³¤¯¡ØWHO DO U LOVE?¡Ù¤È±Ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡ØPlay It Cool¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÈÉ½¾ð±éµ»¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Þ¥Ê¡¼¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÖDREAM STAGE¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£MONSTA X¤Ï»öÁ°±þÊç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¾ðÇ®Åª¤Ê¡ØGAMBLER¡Ù¤òÈäÏª¡£¤Þ¤ë¤Ç¡È¥á¥¬¥¯¥ë¡¼¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¡¢¡ÖDREAM STAGE¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¸ø±é½ªÎ»¸å¡¢MONSTA X¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÐºÑ»ï¡ÖForbes¡×¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÅÐ¾ìÁ°¤«¤é´üÂÔ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ä¡¢¸ø±éÃæ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´¿À¼¤ËÃíÌÜ¤·¡¢MONSTA X¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
MONSTA X¤Ï¡ØKCON LA 2025¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ØKCON 2015 USA¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÍâÇ¯¤Î¡ØKCON 2016 LA¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ØKCON LA 2025¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎ¾¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾þ¤ê¡¢¤½¤Î10Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
MONSTA X¤Ï½êÂ°»öÌ³½êSTARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ØKCON LA¡Ù¤Ç°§»¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤«Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÇ®¤¤´¿À¼¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖMONBEBE¡×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿MONBEBE¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ñ¾ì¤äÇÛ¿®¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎMONBEBE¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»³Ú¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢MONSTA X¤Ï¡¢9·î1Æü¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE X¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
