¡ÖÎò»Ë¾åµ©¤Ë¸«¤ëÀè¿ÊÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿´°àú¤Ê¼Ö¡×¡Ã¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª8C
¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤1932Ç¯¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª8C 2300¤Ï¡¢2ÅÙ¤Î¥ë¡¦¥Þ¥óÄ©Àï¤ò·Ð¤Æ¡¢1933Ç¯¤Î¥¹¥Ñ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë±É´§¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤½¤Îµ±¤«¤·¤¤¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ò¥Þ¥Ã¥·¥â¡¦¥Ç¥ë¥Ü¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤â¤È¡¢ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¼ÀÁö¤¹¤ë1932Ç¯¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª8C 2300¡Ê¼Ì¿¿17ÅÀ¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª8C¤ÏÎò»Ë¾åµ©¤Ë¸«¤ëÀè¿ÊÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿´°àú¤Ê¼Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£8C¤¬³èÌö¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀª¤ÎºÍÇ½Ë¤«¤Ê¿Í¡¹¤ÎÎÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ï8C¤Îµ»½ÑÌÌ¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¡¢ÅÁÀâ¤Î¥ô¥£¥Ã¥È¥ê¥ª¡¦¥ä¡¼¥Î¤À¤í¤¦¡£
¸ÅÁã¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤ò¥ì¡¼¥¹¤«¤éÅ±Âà¤µ¤»¤¿¥ä¡¼¥Î
¥ô¥£¥Ã¥È¥ê¥ª¡¦¥ä¡¼¥Î¤Ï1891Ç¯¡¢¥È¥ê¥Î¶á¹Ù¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¼¡¢¥µ¥ó¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç¡¦¥«¥Ê¥ô¥§¡¼¥¼¤Ë½»¤à¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼°ÜÌ±¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì¤Ç¤ÏJanos¡¦Viktor¤È¤¤¤¦¡£1909Ç¯¤ËSTAR¡Ê¥½¥·¥¨¥¿¡¦¥È¥ê¥Í¡¼¥¼¡¦¥¢¥¦¥È¥â¥Ó¥ê¡¦¥é¥Ô¥Ã¥É¡Ë¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£STAR¤ÏºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï500Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤Ëº¤ìµî¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¶ÐÌ³¤ÎËµ¤é¡¢¼ã¤¥ä¡¼¥Î¤ÏÌë´Ö³Ø¹»¤Çµ¡³£Àß·×¤ò³Ø¤Ó¡¢2Ç¯¸å¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢FIAT¤Î¥¸¥å¥ê¥ª¡¦¥Á¥§¡¼¥¶¥ì¡¦¥«¥Ã¥Ñ¤Ë¸Û¤ï¤ì¤¿¡£¥«¥Ã¥Ñ¤Ï¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È509¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Å·ºÍÅª¤Êµ»½Ñ¼Ô¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥¿¥¤¥×53¤ä¿ô¡¹¤Î¹Ò¶õµ¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ½é¤Ë·ÚÎÌ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â¤ò¥Ô¥¹¥È¥ó¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Ï¥ä¡¼¥Î¤¬ºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£¥ä¡¼¥Î¤Ï¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÒÆâ¤ò±Ë¤®¤Þ¤ï¤ê¡¢¼¡¡¹¤È»þÂå¤Ë»Ä¤ë°ÎÂç¤Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤ÏGP¥ì¡¼¥¹¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¥ä¡¼¥Î¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢1923Ç¯¤Ë¥ä¡¼¥Î¤¬¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Ë°Ü¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Ï¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¶¥µ»¤«¤éÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥£¥¢¥Ã¥ÈGP¥«¡¼¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀïÆ®ÎÏ¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌµÅ¨¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤À¡£
¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤ÇÂº·É¤ò¾¡¤ÁÆÀ¤Æ¤¤¤¿¥ä¡¼¥Î¤ò¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ú¤È´¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ïº£¤âµÄÏÀ¤Î¿Ô¤¤Ê¤¤¼«Æ°¼Ö³¦¤ÎÂç¤¤ÊÆæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤«¤Î¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ï25ºÐ¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Ç¥ì¡¼¥¹ÉôÌç¤Î¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡É¿Í¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÀðÆ°¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥Ä¥©¤Ï¥ä¡¼¥Î¤ÎºÊ¥í¥¸¡¼¥Ê¤ËÀÜ¶á¤·¡¢¼¡¡¹¤Ë²ÖÂ«¤òÂ£¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤ËÍè¤ì¤Ð¡¢¥ô¥£¥Ã¥È¥ê¥ª¤Ï¼«Í³¤ËÌ´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¾¯¡¹¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤½¤Î¸å¡¢¿·¤·¤¤Êó½·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ä¡¼¥Î¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Îº¢¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ëÅÓ¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤Î¤¬1922Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Ë¡¼¥È¡¦¥à¥Ã¥½¥ê¡¼¥Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥à¥Ã¥½¥ê¡¼¥Ë¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤¬¼çÍ×»º¶È¤À¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âµ»½Ñ¤Î¿Ê¤ó¤ÀÀ¯¼£Åª¤Ê¼çÍ×¹ñ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£10Ç¯¤Û¤É¤¢¤È¤Ë²¤½£¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¹ñ¤¬¤½¤¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥à¥Ã¥½¥ê¡¼¥Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀïÎ¬¤Ë¾¡Íø¤Î2Ê¸»ú¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥ä¡¼¥Î¤¬¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤¿Ä¾Îó8µ¤Åû²áµë´ïÉÕ¤2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤ÎP2¥°¥é¥ó¥×¥ê¥«¡¼¤Ï¡¢1925Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬À©ÇÆ¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
6C¡¢¤½¤·¤Æ8C
¥ä¡¼¥Î¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿1ÆüÌÜ¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥«¥à¥·¥ã¥Õ¥È¤ò2ËÜÈ÷¤¨¤ëÄ¾Îó 6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀß·×¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬6C¤À¡£Â³¤¤¤Æ1924Ç¯¤Ë¤Ï¡¢P2ÍÑ¤È¤·¤Æ8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤½¤Î¸å15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¡£
¥ä¡¼¥Î¤ÏÄ¾Îó 8µ¤Åû 1987cc¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀß·×¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¹ª¤ß¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£8µ¤ÅûÊ¬¤Î¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò°ìÂÎÃòÂ¤¤È¤»¤º¤Ë4µ¤Åû¤º¤Ä¤Î2Ê¬³ä¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ò¶¦ÄÌ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥±¡¼¥¹¤ËºÜ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ä¡¼¥Î¤Ï¡¢°µ½ÌÏ³¤ì¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸µ¶§¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ã¥É¥¬¥¹¥±¥Ã¥È¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤È¥Ø¥Ã¥É¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿ÈóÊ¬³ä¼°¥Ø¥Ã¥É¡¢¡É¥Æ¥¹¥¿¡¦¥Õ¥£¥Ã¥µ¡É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¤âÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¡¢1931Ç¯¤Î¥ß¥Ã¥ì¥ß¥ê¥¢¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¡É8C¡É¤ÎÌ¾Á°¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£8C2300¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢4µ¤Åû¤Î·Ú¹ç¶âÀ½¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò2¸ÄÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ÏÊ¬³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢8µ¤ÅûÊ¬¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥Æ¥¹¥¿¥Õ¥£¥Ã¥µ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¶¦ÄÌ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥±¡¼¥¹¤ËºÜ¤»¡¢P2¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ãæ±û¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥«¥à¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¥®¥¢¥È¥ì¡¼¥ó¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥Ä¼°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï2336cc¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¹çÍý²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥Ü¥¢¡ß¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤òÀè¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿6C1750¤ÈÆ±°ì¤È¤·¤¿·ë²Ì¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ8C¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î·Á¼°¤¬³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¡¢1932Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò2´ðÅëºÜ¤¹¤ë2.6¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥·¡¼¥¿¡¼¤Î¥Æ¥£¡¼¥ÝB¡ÊP3¡Ë¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢8C2300¤ÈP3¤Ç¤ÏµÛ¡¦ÇÓµ¤·Ï¤Î°ÌÃÖ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢8C2300¤¬º¸Â¦ÇÓµ¤¤Î±¦Â¦µÛµ¤¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢P3¤Ç¤Ïº¸Â¦µÛµ¤¤Î±¦Â¦ÇÓµ¤¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1936¡Á39Ç¯¤Ë¤ÏP3¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë2.9¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë³ÈÂç¤·¤¿8C 2900¤¬Â¤¤é¤ì¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¤òÀÊ´¬¤·¤¿8C
Îò»Ë¤¬¶µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÁÛÄê³°¤Î¤È¤³¤í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£Åö½é¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢8C¤Ï½ã¿è¤Ë¥ì¡¼¥¹ÍÑ¤È¤·¤ÆÀ¸»º¤·¡¢¥¹¥¯¡¼¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò½é¤á¤È¤¹¤ë¾¯¿ô¤ÎÁª¤Ð¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤¬¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤ÎÌ¾Á°¤Ç»²Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢8C¤ÎÀ½Â¤¤Ï¹â¤¯¤Ä¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Ï¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤äÉÙÍµÁØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹¤¯Çä¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£Á°¸å¤Ë¿¤Ó¤ë¥ì¡¼¥ë¤È¥¯¥í¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥·¡¼¤Ï¡¢Á´Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ3¼ïÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¡É¥ë¥ó¥´¡É¡Ê¥í¥ó¥°¡Ë¤Ï¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3100mm¤ÇÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¸þ¤±¡¢¡É¥³¥ë¥È¡É¡Ê¥·¥ç¡¼¥È¡Ë¤Ï2750mm¤Ç¸øÆ»¥ì¡¼¥¹¸þ¤±¡¢¤½¤·¤Æ¡É¥â¥ó¥Ä¥¡¡É¤Ï2650mm¤Ç¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥ì¡¼¥¹ÀìÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£
´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢°ìÎ®¤Î¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥À¡¼¤¬¤³¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¤»Ï¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£¤È¤¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤À¤¬ÁÔÎï¤ÊºîÉÊ¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤·¤Î¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥·¥ã¥·¡¼¤Ï1931Ç¯¤ËÌó1000¥Ý¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡Ê¸½ºß¤Î²ÁÃÍ´¹»»¤Ç8Ëü5000¥Ý¥ó¥É¡Ë¡£Åö»þ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤ÏÇ¯165¥Ý¥ó¥É¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÇä¤ê²È¤¬750¥Ý¥ó¥É¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î8C¤¬½ÅÍ×¤ÊÎò»Ë¤ÈÌ¾¹â¤¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò»ý¤Ä¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢À¸³¶¤Î½é¤á¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤â¤Î¤¬¿ôÂæ¤¢¤ë¡£
2211067
º£²ó¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ë1932Ç¯8C2300¡¢Âè2¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥ã¥·¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼2211067¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿1Âæ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¡É¥ë¥ó¥´¡É¥·¥ã¥·¡¼¤Ë¡¢¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Ü¥Ç¥£¤ò²ÍÁõ¤¹¤ë¡£ºÇ½é¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¥ß¥é¥Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥½¥·¥¨¥¿¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¡¢½»½ê¤ÏÍÌ¾¤Ê¥Ý¥ë¥Æ¥Ã¥í¹©¾ì¤Î¥²¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¥È¥é¥¤¥¢¡¼¥ÎÄÌ¤ê33ÈÖÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î8C¤Ï¡¢1932Ç¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó¡¦¥Á¡¼¥à¤Î4ÂæÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼12¤òÉÕ¤±¡¢6·î18¡Á19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥ë¥¤-¥É¥ì¥Õ¥å¥¹¤È¡¢µÁÍý¤Î·»Äï¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¥ó¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥Ú¥¢¤À¡£
¤³¤ì¤¬µ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢À®¸ù¤ÏÍÆ°×¤Ë¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¥ì¥¤¥â¥ó¡¦¥½¥á¡¼¥ë¡¿¥ë¥¤¥¸¡¦¥¥Í¥Ã¥Æ¥£ÁÈ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥ë¥Æ¡¼¥¼¡¿¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿¡¦¥°¥¤¥É¥Ã¥Æ¥£¤Î8C 2300¤¬Â³¤¤¤¿¡£»Ä¤ê¤Î2Âæ¡¢¤³¤Î2211067¤È¡¢¥Ï¥¦Çì¼ß¤³¤È¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥«¡¼¥¾¥ó¡¿¥µ¡¼¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¡¼¥¥óÁÈ¤Î8C 2300¤Ï¥ê¥¿¥¤¥¢¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¥«¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼12¤Ï¡¢¤½¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥ê¥¿¥¤¥¢Âè1¹æ¤À¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«3»þ´Ö¤¬²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥ë¥¤-¥É¥ì¥Õ¥å¥¹¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥³¡¼¥¹¥ª¥Õ¤·¤Æ¥Ð¥ê¥¢¤Ë·ãÆÍ¡£¥Þ¥·¥ó¤Ï²£Å¾¤·¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÂç¤¤¯ÇËÂ»¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ì¡¼¥¹Îò¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ïº£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£Â»½ý¤·¤¿8C¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤ËÌá¤Ã¤Æ½¤Íý¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«1¥«·î¸å¤Î7·î13Æü¤Ë¡¢¥¸¥§¥Î¥ô¥¡¤Ë½»¤à¥¢¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥³¥Ã¥Û¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¶â³Û¤Ï9Ëü¥ê¥é¡£¤Ê¤ó¤È¿·¼Ö²Á³Ê¤è¤ê4³ä¶á¤¯¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀÇ¶âÆ¨¤ì¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¸øÉ½¤¹¤ë¿·¼Ö²Á³Ê¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Äã¤¯ÍÞ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥ÅÔ¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥³¥Ã¥Û¤¬ 8C¤ò¤É¤¦»È¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢10¥«·î½êÍ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Íâ1933Ç¯5·î¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿3Ëü 5000¥ê¥é¤Ç¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤ËÇäµÑ¤·¤¿¡£6·î17¡¢18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë1933Ç¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¤®¤ê¤®¤ê¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó¤Î¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë¤Ï5Âæ¤Î8C 2300¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Ï1-2-3¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦°µ¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥ì¥¤¥â¥ó¡¦¥½¥á¡¼¥ë¡¿¥¿¥Ä¥£¥ª¡¦¥Ì¥ô¥©¥é¡¼¥êÁÈ¤¬Í¥¾¡¡¢¥ë¥¤¥¸¡¦¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¡¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×ü¥¥ô¥¡¥é¥óü¥¥É¡¦¥°¥ó¥º¥Ö¥ë¥°¤¬2°Ì¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥É¥óÃË¼ß¤³¤È¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¡¿¥Æ¥£¥à¡¦¥í¡¼¥º-¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¤¬3°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¥·¥ã¥·¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼2211067¤Ï¥«¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼10¤òÉÕ¤±¡¢¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥ë¥¤-¥É¥ì¥Õ¥å¥¹¤ÎÌ¾¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢22ºÐ¤Î¥®¡¦¥â¥ë¤È¥®¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥¨¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¡£½çÄ´¤Ë4ÈÖ¼ê¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿¿ÌëÃæ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤¬ÇËÂ»¤·¡¢¥³¥ë¥Æ¥£¥¨¤Ï´°Áö¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥â¥ë¤¬¿·¤·¤¤¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¸«¤È¤¬¤á¤é¤ì¡¢Æó¿Í¤Ï¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«2½µ´Ö¸å¤Î7·î1Æü¡¢¤³¤Î8C¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¹¥Ñ24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¥ë¥¤¡¦¥·¥í¥ó¤È¥ë¥¤¥¸¡¦¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï68¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾¡Íø¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£24»þ´Ö¤Ç2806.3km¤òÁöÇË¤·¡¢Ê¿¶ÑÂ®ÅÙ¤ÏÌó 117km/h¤ÎµÏ¿¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ê¥¹¥Ñ¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤Ï¸«»ö¤ÊÂ®¤µ¤À¡£¤ï¤º¤«¿ôÉÃº¹¤Ç¤Î2°Ì¤Ï¥ì¥¤¥â¥ó¡¦¥½¥á¡¼¥ë¡¿¥¢¥ó¥ê¡¦¥¹¥È¥Õ¥§¥ëÁÈ¡¢3°Ì¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ô¡¿¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¡¦¥Æ¥ê¥å¥Ã¥½¥óÁÈ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â8C 2300¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò1933Ç¯8·î¤Î¡ØMotorSport¡Ù»ï¤«¤é°úÍÑ¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¹¥Å·¤Î²¼¡¢¸á¸å4»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹ç¿Þ¤¬¿¶¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£¶Ê¤¬¤ê¤¯¤Í¤ê¡¢µ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤À¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ï¡¢¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤âÂç´Ñ½°¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1¼þÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÉ¡¤Îº¹¤À¤¬¡Ë¥½¥Þ¡¼¤Ç¡¢°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ì¶Ïº¹¤Ç¥·¥í¥ó¤¬¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢1¼Ö¿Èº¹¤Ç¥·¥¨¥Ê¤¬Â³¤¯¡£¤³¤Î3Âæ¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Ï¡¢¸åÂ³¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿¡£2¼þÌÜ¤Ë¥·¥í¥ó¤¬¥½¥Þ¡¼¤òÈ´¤µî¤ê¡¢6Ê¬58ÉÃ¤Ç¥é¥Ã¥×¥ì¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¡£¥·¥í¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¤â¶²¤ë¤Ù¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤êÂ³¤±¡¢²¿ÅÙ¤â¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡£6Ê¬57ÉÃ¡Ä53ÉÃ¡Ä48ÉÃ¡Ä¤Ä¤¤¤Ë47ÉÃ¤À¡£¤³¤³¤Ç¹ï¤ó¤À¥é¥Ã¥×¥ì¥³¡¼¥É¤¬¤¢¤È¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£28¼þÌÜ¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤ÎÆ¬ÄË¤Î¼ï¡¢Å¥¤è¤±¤Î´Ë¤ß¤ò½¤Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¤Å¥¤è¤±¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢12Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄä»ß¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥·¥¨¥Ê¤È¥½¥Þ¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î½ç¤ÇÃå¼Â¤Ë¼þ²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¥í¥ó¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥³¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢Â¨ºÂ¤Ë¥é¥Ã¥×¥ì¥³¡¼¥É¤ò6Ê¬ 45ÉÃ¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¤á¤¿¡£¸áÁ° 10»þº¢¡¢¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤¬¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Ï¥¹¥¿¥Ö¥í¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥¿¥¤¥ä¤ò1ËÜ¼º¤¤¡¢µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òÂç¤¤¯¥í¥¹¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥í¥ó¤¬°ú¤·Ñ¤°¤È¡¢73¼þÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡×
¥¹¥Ñ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡©
¤³¤Î8C¤¬¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¥¹¥Ñ24»þ´Ö¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥¯¡¼¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ï¡¢Íâ1934Ç¯1·î1Æü¤«¤éÀµ¼°¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Î¥ì¡¼¥¹³èÆ°¤¹¤Ù¤Æ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¡¢´ØÏ¢¤Î¤¢¤ë¥¹¥¯¡¼¥Ç¥ê¥¢¡¦¥¥Í¥Ã¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤Î²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥Á¡¼¥à¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥ë¡¦¥Þ¥ó¤Ë¤³¤Î 8C¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¥ë¥¤-¥É¥ì¥Õ¥å¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡£
¥¹¥Ñ¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤¢¤È¤Î¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢1934Ç¯5·î9Æü¤ËºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤È¤¡¢¤³¤Î8C¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¥¦¥£¥ó¥É¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÊÑ¹¹ºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤âÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆó¿Í¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¼ê¤ò·Ð¤Æ¡¢8C¤Ï1960Ç¯ÂåÃæº¢¤ËºÇ½é¤Î¥ì¥¹¥È¥¢¤ò¼õ¤±¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤Ð¤·¤ÐÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2005Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¢¥¸¥à¡¦¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¤Ç¥Õ¥ë¥ì¥¹¥È¥¢¤ò¼õ¤±¡¢°ÊÍè¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥é¥ê¡¼¤ä¥·¥ç¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2008Ç¯¤Ë¤Ï¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥Ò¥ë¡¦¥«¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥ë¡¼¤ËÅÉ¤êÄ¾¤µ¤ì¤¿8C¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤Ë´ÉÍý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤Ï¤½¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»Ë¾å¶þ»Ø¤Î´°àú¤Ê¥Þ¥·¥ó¤ò¸øÆ»¤ÇÁö¤é¤»¡¢¤·¤ï¤¬¤ì¤¿¹ì²»¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£90Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤¿º£¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢¸½Âå¤Î¼Ö¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§2336cc¡¢Ä¾Îó8µ¤Åû¡¢DOHC¡¢¥á¥ß¥ËÀ½SI42¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼¡¢¥É¥é¥¤¥µ¥ó¥×¼°¡¢¥ª¡¼¥È¥ô¥¡¥¯À½Ç³ÎÁ¥Ý¥ó¥×
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§140bhp¡¿ 4800rpm¡¡ÊÑÂ®µ¡¡§Á°¿Ê 4ÃÊ MT¡¢¸åÎØ¶îÆ°
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡§¥¦¥©¡¼¥à¡õ¥í¡¼¥é¡¼
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÁ°¡¦¸å¡Ë¡§ÈóÆÈÎ©¼°¡¢½ÄÃÖ¤È¾ÂÊ±ß¥ê¡¼¥Õ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¢SIATAÀ½¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥À¥ó¥Ñ¡¼
¥Ö¥ì¡¼¥¡§4ÎØ¥É¥é¥à¡¡¼Ö½Å¡§Ìó1200kg¡¡ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§170km/h
ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§°ËÅìÏÂÉ§ (Mobi-curators Labo.)¡¡¸¶Ê¸ËÝÌõ¡§ÌÚ²¼ ·Ã
Transcreation¡§Kazuhiko ITO (Mobi-curators Labo.)¡¡Translation¡§Megumi KINOSHITA
Words¡§Massimo Delbo¡¡Photography¡§Nate Lindemann Archive Courtesy Centro Documentazione Alfa Romeo
