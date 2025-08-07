EVNNE¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡¢Îø¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¡ª¶¯¤á¤Î°áÁõ¤Ë´Å¤¤Ê·°Ïµ¤¡ÖÈà»á¤Ç¤¹¤«¡×¡ÚPHOTO¡Û
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×EVNNE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎø¿Í¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½êÂ°¡ªEVNNE¤È¤Ï¡©
µî¤ë8·î6Æü¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤ÏEVNNE¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥Ð¥é¤ÈÀÖ¿§¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤Ê¤É¤òÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢EVNNE¤Î5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE ANECDOTE¡ÊS¡Ë¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡¢¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤ä¥Ï¡¼¥È·¿¤ÎÉ÷Á¥¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÎø¿Í¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡¢¹õ¿§¤Î³×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÇò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤À¤¬¡¢¤½¤Ð¤«¤¹¥á¥¤¥¯¤ÈÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤Ç°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈà»á¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¡È¹ðÇò¹¶·â¡É¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤ª²Ö¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëEVNNE¤Ï8·î4Æü¤Ë5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE ANECDOTE¡ÊS¡Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£