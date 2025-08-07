¥É¥ó¥¥ó¥°¤¬·ÀÌó¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç»²Àï¤Ç¤¤º¡¡»³¸ýÂåÉ½¡ÖÄ´À°¤·¤¿¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖKNOCK¡¡OUT¡×¤Ï7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡29Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖKNOCK¡¡OUT.56¡×¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥à¥¨¥¿¥¤¤Î¶¯¹ë¥É¥ó¥¥ó¥°¡¦¥è¡¼¥¿¥é¥Ã¥¯¥à¥¨¥¿¥¤¡Ê24¡á¥¿¥¤¡Ë¤¬»²Àï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¸µµ¤ÂåÉ½¤Ï¡¢ONE¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥É¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥ó¥¥ó¥°Áª¼ê¤ÎÊý¤¬·ÀÌó¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç½Ð¾ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç·³»ÊÂÙÅÍ¡Ê26¡áK¡Ý1¥¸¥àÁíËÜÉô¥Á¡¼¥à¥Ú¥¬¥µ¥¹¡Ë¤Î»î¹ç¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡£