½÷Í¥¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬¼Õºá!?ÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤éÉ×¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤Î¥â¥¶¥¤¥¯½èÍý¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¼«Ê¬¤¬°¤¤¡×
½÷Í¥¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Õºá¤ò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥óÉ×ÉØ¤Î¡È¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡É
8·î7Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥óMJ¡×¤Ë¤Ï¡Ö¡Î¶ÛµÞÊÔÀ®¡Ï¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¤Î¼Õºá¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»Ï¤á¤¿Åö»þ¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤ò¡©¡×¤È¡ÈÇúÃÆÀë¸À¡É¤ò¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡Ö¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥óMJ¡×¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤Ï½Ð±é¤¹¤ëÅÙ¤Ë´é¤Ë¥â¥¶¥¤¥¯¤¬¤«¤±¤é¤ì¡¢Å°ÄìÅª¤ËÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤¬ÀèÆü¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÍè¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤Þ¤Ç¤ËÅÐÏ¿¼Ô¿ô50Ëü¿ÍÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ÆÆÄ¤È½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤Ï´é¤ò±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á³§¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢Àµ³Î¤Ë²¿Ëü¿Í¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢34¡¢35Ëü¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢2¥«·î¸å¤Ë¡Ê´Ú¹ñ¤Ç¡Ë¸ø³«¤Ê¤Î¤Ë9·î16Æü¤Ë½Ð±éÊ¬¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¿²¤Æ¤¤¤Æ¤â°Ì´¤Ë¥â¥¶¥¤¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ø¤¦¤ï¤Ã¡ª¡Ù¤ÈÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¡£ÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸ý¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¡×¤È¸å²ù¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢É×¤¬¥â¥¶¥¤¥¯½èÍý¤µ¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢±Ç²è¥Á¡¼¥à¡¢¹Êó¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤·¡¢É×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤È¤Æ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤·¡¢»ä¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤½¤¦¤À¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢É×¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡Ø·¯¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¤¤¹¤Î¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¥â¥¶¥¤¥¯¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢´é¤ò¥¸¥ã¥¸¥ã¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÉ×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥×¤µ¤ó¤¬Íè¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£·¯¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¤â¤·50Ëü¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤¬¥â¥¶¥¤¥¯¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ù¡×¤È¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÏÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡¢µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä»ä¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¤Ï¤¤¡£¹¤¯ÃÎ¤é¤»¤ÆÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÃú½Å¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÉ÷¼Ù¤â¤Ò¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤ÈÂç¤¤¯¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÎÈ¿±þ¤â¸òºø¤·¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡£¿ÈÂÎ¤Ë¤À¤±¥â¥¶¥¤¥¯¤ò¤·¤í¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡©¤É¤ì¤À¤±Â©¶ì¤·¤¤¤È»×¤¦¡©¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤Þ¤¿É×¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡ØGolden¡Ù¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢50Ëü¿Í¤òÃ£À®¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤¿¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï100Ëü¿Í¤Ç¡×¤ÈÌµÃã¤ÊÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¾Ð¤¤¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Þ¤¿É×¤ÏÌµÍý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼«Á³¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿Í¡¹¤Ë¶¯Í×¤·¤ÆÊª¸ð¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶¯Í×¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ä¤¬±Ç²è¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¼ê¤¯¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¥Ü¥¿¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£9·îÃæ½ÜÁ°¤Ë50Ëü¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡þ¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯2·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¡¦¶¦´¶¡Ù¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢2009Ç¯¤Î¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡ÁBoys Over Flowers¡Ù¤Ç¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Îº§Ìó¼Ô¤ËÊ±¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£2012Ç¯8·î¤Ë¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¡¢2013Ç¯8·î¤Ë·ëº§¡£2015Ç¯3·î¤ËÂ©»Ò¤ò¡¢2024Ç¯12·î¤ËÌ¼¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ä¹ª¤ß¤Ê¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤ÇSNS¾å¤Ç¤â±Æ¶ÁÎÏ¤¬Âç¤¤¤¡£