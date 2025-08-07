¡Úµð¿Í¡Û£³²ó¤Ë£±ÅÀÀèÀ©¡¡ÅÄÃæ¾Âç¡¢°ÜÀÒ¸å½é°ÂÂÇ¤ÎÆóÎÝÂÇ¢ªÈôµå¤Ç»°¿Ê¢ªÀô¸ýÍ§ÂÁ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¥Û¡¼¥à¥¤¥ó
¡¡µð¿Í¤¬£³²ó¤ËÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Î¥Á¡¼¥à½é¥Ò¥Ã¥È¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¤¬£´£µºÐ¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡££±»à¤«¤é¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤Î±¦Èô¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤«¤é»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤ß£²»à»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¤·¡¢¼«¤é£±ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï°ÜÀÒ¸å£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ç½é°ÂÂÇ¡£³ÚÅ·»þÂå¤Î£²£±Ç¯£¶·î£µÆü¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë°ÊÍè¡¢£Î£Ð£ÂÄÌ»»£µËÜÌÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÀ©ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Àô¸ý¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¤µ¤ó¡ÊÅÄÃæÅê¼ê¡Ë¤¬ÂÇ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ©¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£