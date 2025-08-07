ºÇ¹âµ¤²¹35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÍ½Êó¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³...¾¦¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËX¾Î»¿¡¡¡Ö·ò¹¯¤è¤êÂç»ö¤Ê¶ÈÌ³¤Ê¤ó¤Æ¡×Æ³Æþ¤·¤¿ÂåÉ½¤Î»×¤¤
¿©ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÍ¢½ÐÆþ¤ò¤¹¤ë¾¦¼Ò¡¦»°¹¬ËÇ°×¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬2025Ç¯8·î6Æü¤Ë¸ø¼°X¤Ç¡¢ºÇ¹âµ¤²¹35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÍ½Êó¤¬½Ð¤¿Æü¤Ë¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë½Ð¶ÐÄä»ß¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£5Æü¤Ë¤Ï·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹âµ¤²¹¤Î41.8ÅÙ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñÅª¤Ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¼Ò¤¬É¬Í×¤Ê¶ÈÌ³¤â¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤Ç¡×
»°¹¬ËÇ°×¤ÎX¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë½ë¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÀ¼Ò¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÍ½Êó¤ÎÆü¤Ï´ðËÜÅª¤Ë½Ð¶ÐÄä»ß¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¸µ¡¹¥ê¥â¡¼¥È¼çÂÎ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¶ÐÆü¤âÁ´¤ÆÌµ¤·¡£½Ð²Ù¶ÈÌ³¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¶ÈÌ³¤À¤±ºÇÄã¸Â¤Î½Ð¼Ò¤Ç²ó¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö·ò¹¯¤è¤êÂç»ö¤Ê¶ÈÌ³¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢7Æü»þÅÀ¤Ç7000Ä¶¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÉÕ¤¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Î×µ¡±þÊÑ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬½ÐÍè¤ë´ë¶È¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤é¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë...¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤²ñ¼Ò¤À...¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
7Æü¤ËJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»°¹¬ËÇ°×¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿6Æü¤«¤é»Ï¤á¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£6Æü¤ÏÂåÉ½¤Î¤ß¤¬½Ð¼Ò¡¢7Æü¤ÏÁ´°÷¤¬¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ³Æþ·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂåÉ½¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÄÌ¶ÐÅÓÃæ¤ËµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ëÊý¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ËX¤Ç¤â¡¢Ç®Ãæ¾É¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ËÍè¤ë¤¿¤á¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¡£¤½¤â¤½¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë½ë¤¤¤Ê¤«¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¡Ê²ñ¼Ò¤Ë¡Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
ÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ´ü¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢100¡ó¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤ÎÂÎÀ©¤ËÌá¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¹±µ×Åª¤Ë¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï35ÅÙ¤ÎÍ½Êó¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢ÌµÍý¤·¤ÆÍè¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍè¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»Å»ö¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤Ç²ó¤½¤¦¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
½Ð²Ùºî¶È¤Ï½Ð¶ÐÉ¬¿Ü¤Ç¤â...¡Ö¶ÈÌ³¤È·ò¹¯¤ò¤Ï¤«¤ê¤Ë¤«¤±¤¿¤é¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â·ò¹¯¡×
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¤â¡¢¤â¤È¤â¤È½µ3²ó¤Î¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³ÂÎÀ©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢»°¹¬ËÇ°×¤ÏÄÌ¿®ÈÎÇä¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤Î½Ð²Ù¤äÍ¹Á÷Êª¤Î²Ù¼õ¤±ºî¶È¤Ê¤É¤Ï¡¢½Ð¼Ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖËÜÍè¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê½Ð²Ù¤¬¡ËÁá¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼Ò°÷¤Î´Ä¶¤È¤É¤Á¤é¤ò¼è¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¡¢½µ3¤¯¤é¤¤¤Î½Ð²Ù¤Ë¤È¤É¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸º¤é¤¹°Õ¸þ¤À¤È¤·¤¿¡£
XÅê¹Æ¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÂåÉ½¤Ï
¡Ö¶ÈÌ³¤È·ò¹¯¤ò¤Ï¤«¤ê¤Ë¤«¤±¤¿¤é¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â·ò¹¯¡Ê¤¬Âç»ö¡Ë¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÍò¤Î¤È¤¡¢ÅÅ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¿»¿å¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÈþÃÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤¤¤¶²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É»Å»ö¤Ê¤¤¤Í¤Ê¤ó¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ç¡£»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¤½¤â¤½¤â¹Ô¤¯É¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»°¹¬ËÇ°×¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì½¤¤¿©¤ÙÊª¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¥·¥å¡¼¥ë¥¹¥È¥ì¥ß¥ó¥°¡×¤ò¼è°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢X¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
Áòº×,
ºßÂð°åÎÅ,
Ë¡Í×,
¹©¾ì,
Êè,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Åìµþ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°