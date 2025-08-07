¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÀÐÀî¡½¼¬¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¤Ø
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖKNOCK¡¡OUT¡×¤Ï7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£9·î23Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖKNOCK¡¡OUT.57¡×¤ÎÄÉ²ÃÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖKNOCK¡¡OUT¡ÝRED¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇISKA¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦ÀÐÀîÄ¾¼ù¡Ê38¡áKICKFUL¡¡GYM¡Ë¤¬INNOVATION¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¼¬¡¦¥»¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸¥à¡Ê23¡á¥»¥ó¥Á¥ã¥¤¥à¥¨¥¿¥¤¥¸¥à¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡2¿Í¤ÏºòÇ¯8·î¤ËÂÐÀï¡£ÀÐÀî¤¬È½Äê¾¡¤Á¤·¤¿¡£²ñ¸«¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï¡ÖÁ°²ó¡¢²µÄÅ¤ËÉé¤±¤Æ¥Ù¥ë¥È¤Þ¤Ç±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤ÉÉ¬¤ºÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¬¾¡¤ò´ü¤¹¡£ºÆÀï¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤¬Áê¼ê¤Ç¤âÆ±¤¸Àï¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤¬¸ú¤¤¤¿¤é¤½¤Î¸ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¹¶¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Á°²ó¥Ï¥Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¡£º£²ó¤âÁ°²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Á´Á³°ã¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¼«Ê¬¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖËÍ¤ÏÊÖ¤êÆ¤¤ÁÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¼¬¤Ï¡Ö1Ç¯Á°¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ï¸ú¤«¤µ¤ì¤¿¡£1Ç¯¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¡È¤¢¡¼¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸ú¤«¤µ¤ì¤Æ¤â¸ú¤«¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¦¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¤Ø¡Öµ¤»ý¤ÁÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£1²óÉé¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê»×¤¤¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£ËèÆüÉé¤±¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ»î¹ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢É¬¤ºÇòÀ±¤ò¤â¤®¼è¤ë³Ð¸ç¤À¡£