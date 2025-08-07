µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Î°ÜÀÒ¸å½é°ÂÂÇ¡õ·ãÁö¤Ë¾ìÆâ¤É¤è¤á¤¯¡¡ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Çº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ë¡¡²òÀâ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ö¤¹¤´¤¤²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡Öµð¿Í¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬°ÜÀÒ¸å½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡»°²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¡¢ÀÐÀî¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤ò¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££±»àÆóÎÝ¤«¤é¼ãÎÓ¤Î±¦Èô¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç»°ÎÝ¤Ø·ãÁö¡£Àô¸ý¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ»þÂå¤ÏÂÇ·â¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¤Î°ìÂÇ¤Ë¾ìÆâ¤É¤è¤á¤¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Î·ãÁö¤Ë¤âÂç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£²òÀâ¤ÎµÜËÜÏÂÃÎ»á¤â¡Ö¤¹¤´¤¤Åö¤¿¤ê¡£¤¹¤´¤¤²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï£³¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯¡£Åê¼ê¤Ç¤â¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤ò»°²ó¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¡£Æó²ó¤ÏÂ¼¾å¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤âÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï»²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¹ßÈÄ¡£Á¥Ç÷¤¬Æ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ÅÄÃæ¾¤ÏÏ»²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ¤ÇÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£