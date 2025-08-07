¡Úµð¿Í¡Û¤â¤â¥¯¥í¡¦º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÀèÈ¯»î¹ç¤Ç»Ïµå¼°¡Ö¤Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼·¯¤ò¸«¤¿¤¤¡×
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼£Ú¤È¡¢Ï²¹¾Ä®¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±çÂç»È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ì£õ£í£é£Õ£î£é£ï£î¡×¤ò·óÇ¤¤¹¤ëº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡¢»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÊ¡Åç¸©Ï²¹¾Ä®¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡Ö£Ì£õ£í£é¡½¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÍè¾ì¡£¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤éÅê¤¸¤¿µå¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¼êÁ°¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¡ÖËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦Ã¯¤â»ä¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Î¿´¤Ç¾§¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£±£±¡×¡£¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë£¶·î£±£±Æü¤«¤éÁª¤ó¤À¤¬¡¢¤¯¤·¤¯¤â¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ç¤«¤Í¤Æ¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÅÄÃæ¾¤ËÅêµåÎý½¬¤ÎÆ°²è¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Þ¡¼·¯¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¤´Ö¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¡ÊÆüÊÆÄÌ»»¡Ë£²£°£°¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤È¤«¡¢µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢¤Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼·¯¤ò¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£