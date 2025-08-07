¥¹¥È¥Ã¥×¥âー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥éー¥¸¡ª¡ÙÍ½¹ðÊÔ¸ø³«¡¡¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â
¡¡10·î3Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¹¥È¥Ã¥×¥âー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥éー¥¸¡ª¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤È¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¿·½É¤Î¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿ー¡¦¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ¤¬2026Ç¯1·î12Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ´Û¡¡±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀË¤·¤àÀ¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Á¥§¥³¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºî²È¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¥Ê¡¦¥É¥¥¥Õ¥³¥ô¥¡¤¬12Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤¿Ä¹ÊÔ¥¹¥È¥Ã¥×¥âー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á¡£²»³Ú¤ÈÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ã¥¤¤ÊÃË¤Î»Ò¥Ù¥ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¥¢¥Ì¥·ー¹ñºÝ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¥³¥ó¥È¥ë¥·¥ã¥óÉôÌç¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ù¥ó¤¬¡Ö¤ªÊ¢¤¬¥°ー¥°ー¤â¤¦¸Â³¦¡×¤È¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¥·ー¥ó¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¥Ù¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ò¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»×½Õ´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¥¯¥é¥é¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤ËÍÆ»Ñ¤ä¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¶»¤Î±ü¤Ë¤ï¤¾å¤¬¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò¡¢Ãç´Ö¤ÈÁÕ¤Ç¤ë²»³Ú¤Ë¤Î¤»¤Æ²Î¤¤Êü¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¿©»öÀ©¸Â¤ä±¿Æ°¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ½Å¤Ï¸º¤é¤º¡¢¾Ç¤ê¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤«¤é´ñÌ¯¤Ê°Ì´¤Þ¤Ç¸«¤ë»ÏËö¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥é¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¾Æ¤¤¤¿¼«Ëý¤Î¥±ー¥¤â¡¢ÆÏ¤±¤ëÅÓÃæ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÌµ»Ä¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤à¤Ê¤«¡¢Éã¤ÎÍ§¿Í¥½¥Õ¥£ー¤«¤é¡ÖÍ¦µ¤¤ò½Ð¤»¤Ð²¿¤À¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Îå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â£¤é¤ì¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿´»ý¤Á¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ù¥ó¡£µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤È¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥éー¥¸¡ª¡¡¤Ç¤Ã¤«¤¤¿´¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ä¤ë¡¡¥Õ¥ë¥Á¥ãー¥¸¡ª¡¡¿·¤·¤¤¥¹¥¿ー¥È¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢º²¤ÎÀ¼¤ò´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤¿¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢Çº¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª ¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÌÄ¤é¤¹¥Ý¥Ã¥×¥¢¥ó¥»¥à¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ôー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤òËËÄ¥¤ë¥Ù¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÎÁÍý¤ä¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë