¡¡¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¶¦Æ±¡Û¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ï7Æü¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç¹ñËÉÁê¤é¤Ë¤è¤ë²ñµÄ¤ò³«¤¤¤¿¡£·³»ö¾×ÆÍ¤·¤¿¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Î¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Ë¸þ¤±¤ÆÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¤è¤ëÄäÀï´Æ»ëÃÄ¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£²ñµÄ¤ÏÄäÀï¹ç°Õ¤Î°ì´Ä¡£ÊÆÃæ¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤â¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ASEANµÄÄ¹¹ñ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Æ»ëÃÄ¤ÏÁÐÊý¤Î¹ñ¤ËÃóºß¤¹¤ëASEAN²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÉð´±¤Ç¹½À®¤·¡¢»ÃÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£ÁÐÊý¤ÏÄ©È¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ä¹ñ¶Á´°è¤Ç¤ÎÊ¼ÎÏÁý¶¯¤Î²óÈò¤Ç¤â¹ç°Õ¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Ë¤Ï¥¿¥¤¤Î¥Ê¥¿¥Ý¥ó¹ñËÉÁêÂå¹Ô¤ä¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥Æ¥£¥¢¡¦¥»¥¤¥Ï¹ñËÉÁê¤é¤¬½ÐÀÊ¡£4Æü¤«¤é¼ÂÌ³¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î²ñµÄ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£