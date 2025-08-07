À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿¡È¾¡Éé¤Î1Ç¯¡É¡Ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¹½ÁÛ³°¤ÎB¡¦¥µ¥é¥´¥µ¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤Ø¤Î·è°Õ¡ÖWÇÕ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥»¥ë¥¿¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëFW¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥é¥´¥µ¤¬¡¢6Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ë¤Æ¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥Õ¡É¤Ï¡¢¥¬¥ê¥·¥¢¤ÎÃÏ¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤ò¿Þ¤ë¡£2001Ç¯9·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎB¡¦¥µ¥é¥´¥µ¤Ï¸½ºß23ºÐ¡£¥°¥é¥Ê¥À¤Ë×ÂÀ±¤ÎÇ¡¤¯¸½¤ì¤¿¸å¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ÜÀÒ¡¢¤È½Ö¤¯´Ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ï¶ìÇº¤½¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þ»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö²¿¤è¤ê¤â¸ÀÍÕ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸À¸ìÌÌ¤ÇÊÉ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¡£·Þ¤¨¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¤·¤¿¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ÇÁ°È¾Àï¤³¤½1ÆÀÅÀ5¥¢¥·¥¹¥È¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥±¥¬¤Ë¤è¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÍî¤È¤·¤¿¸åÈ¾Àï¤Ï¿ô»ú¤¬¿¤Ó¤º¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤é¹½ÁÛ³°¤¬ÄÌÃ£¤µ¤ì¡¢FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â³°¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊB¡¦¥µ¥é¥´¥µ¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥»¥ë¥¿¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢Çã¼è¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç²ÃÆþ¡£6Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤«¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤ò¡¢¥»¥ë¥¿¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÆ³¤¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È¥×¥ì¡¼¤Ç±þ¤¨¤ë¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¡¢ËÍ¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤ÈßõÎõ¶Ë¤Þ¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤òÀ¸¤»Ä¤ë¡¢¤ÈÀë¸À¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Ï¡¢¡ÖÂÎÄ´¤ÏÎÉ¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤À100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£¥Á¡¼¥à¤¬3½µ´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¸ÄÊÌ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Æ±¤¸¾õÂÖ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡£ÂÎÄ´¤ÏÎÉ¤¤¤«¤é¡¢³«Ëë¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¤À¤í¤¦¡£2½µ´Ö¸å¤Ë¤ÏËüÁ´¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤á¤ë¡×¤È¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥»¥ë¥¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ±Áª¼ê³ÍÆÀ¤Ï¡ÈÌÜ¶ÌÊä¶¯¡É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Â¿¤¯¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ëB¡¦¥µ¥é¥´¥µ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤í³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤´¿·Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤³¤Î1Ç¯¡¢¤È¤â¤ËÂ¿¤¯¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2Ç¯Á°¡¢Åö»þ¥°¥é¥Ê¥À¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿B¡¦¥µ¥é¥´¥µ¤¬¡¢DF¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤ò´°Á´¤Ë¼ê¶Ì¤Ë¼è¤ê¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤òÂåÉ½¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂç¹ç¾§¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÌë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥ë¥¿¤Ç·Þ¤¨¤ë¾¡Éé¤Î1Ç¯¡¢¤¢¤ì¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òºÆ¤Ó¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤µ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤ÎÈâ¤Ï¼«¤º¤È³«¤«¤ì¤ë¡£
