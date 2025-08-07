½»Âð¤¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ë¡ÄÃæ¹ñÆîÉô¹Åì¾Ê¤ÇÂç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·2¿Í»àË´5¿Í¤¬°ÂÈÝÉÔÌÀ¡¡1Æü¤Î±«ÎÌ¤¬452mm¤Ë
Ãæ¹ñÆîÉô¤ÇÂ³¤¤¤¿Âç±«¤Ë¤è¤ê¡¢¹Åì¾Ê¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¡¢2¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¹Åì¾Ê¤Î¹½£»Ô¤Ç6Æü¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢½»Ì±¤¬²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿½»Âð¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï½»Âð¿ôÅï¤¬Âç¤¤¯·¹¤¤¤¿¤ê¡¢´°Á´¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢7¿Í¤¬Éé½ý¡¢5¿Í¤Î°ÂÈÝ¤¬ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤¿8Æü¤â¸½¾ì¤Ç¤Ïµß½Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Åì¾Ê¤Ç¤Ï¡¢8·î2Æü¤«¤é±«¤¬Â³¤°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï1Æü¤Î±«ÎÌ¤¬452mm¤ËÃ£¤·¡¢µÏ¿Åª¤Ê¹ë±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£