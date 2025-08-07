´ðÃÏÆâ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«·³·³Áâ¤ÎÃË¤¬½Æ·â¤·5¿Í¤¬¥±¥¬¡Ä¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤âÆ°µ¡ÉÔÌÀ¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î·³¤Î´ðÃÏÆâ¤ÇÊ¼»Î¤¬È¯Ë¤¤·¡¢5¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«Î¦·³¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È6Æü¸áÁ°¡¢ÆîÉô¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥È¡¦¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥ÈÎ¦·³´ðÃÏ¤Ç¡¢¤³¤Î´ðÃÏÇÛÂ°¤Î¸½Ìò¤Î·³Áâ¡¢¥³¡¼¥Í¥ê¥¦¥¹¡¦¥é¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥ÉÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤¬È¯Ë¤¤·¡¢Ê¼»Î5¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½Æ·â¤·¤¿ÃË¤ÏÆ±Î½¤ÎÊ¼»Î¤é¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÈ¹Ô¤Ë¤Ï·³ÍÑ¤ÎÉð´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Î·ý½Æ¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤Ï2018Ç¯¤ËÆþÂâ¡¢¼ÂÀï·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ°µ¡¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¡¢Åö¶É¤¬¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£