¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¤¬6Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î°ðº´»³¤ÇÌî³°¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¥³¥ó¥µー¥È¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò²Î¤Ë¤Î¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºê¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤À¤Ã¤¿¡Ö²Æ Ä¹ºê¤«¤é¡×¡£
¤µ¤À¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹Åç¤Î¸¶Çú¤ÎÆü¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈïÇúÃÏ Ä¹ºê¤«¤éÊ¿ÏÂ¤ò²Î¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢1987Ç¯～2006Ç¯¤Þ¤ÇËèÇ¯8·î6Æü¤ËÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡¢ÅÁÀâ¤ÎÌî³°¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÅÙ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ ¡ÈÈïÇú80Ç¯¡É ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢ºÆ¤Ó³«ºÅ¤·¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¡¢19Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¡£
²ñ¾ì¤ÎÄ¹ºê»Ô°ðº´»³¸ø±à¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é1Ëü3000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ´ü¤ËÈäÏª¤·¤¿¶Ê¡Öµ§¤ê¡×¤Ï¡¢º£°æÈþ¼ù¤µ¤ó¤äÆî¤³¤¦¤»¤Ä¤µ¤ó¡¢¥¹¥¬¥·¥«¥ª¤µ¤ó¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤µ¤ó¤Ê¤É 8ÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¹ç¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿ÀÆàÀî¤«¤é¡Ë
¡Ö¤µ¤À¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥óÎò45Ç¯¡¢¡ÈÅÁÀâ¤Î°ðº´»³¡É ¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÊÊ¼¸Ë¤«¤é¡Ë
¡Ö¹Åç¤ÇÈïÇú2À¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¹Í¤¨¤¿ºÅ¤·¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤ªÎé¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡ÊÅìµþ¤«¤é¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ç12²óÌÜ¡£Ê¿ÏÂ¥³¥ó¥µー¥È¤È¤·¤Æ´°àú¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ê±ÀÀç¤«¤é¡Ë
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡Ä¡×
¥³¥ó¥µー¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤µ¤À¤µ¤ó¤ÏÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¤¡¢¤³¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÈïÇú90Ç¯¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¸µµ¤¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×