¡ÖAlive Studio byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤¬½Ä·¿Æ°²è¤ËÂÐ±þ¡£YouTube¥·¥çー¥È¤Ê¤É¤òÇÛ¿®²ÄÇ½¤Ë
¡Ú¡ÖAlive Studio byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×½Ä·¿Æ°²èÂÐ±þ¡Û 8·î7Æü È¯É½
¡¡GMO¥Ú¥Ñ¥Ý¤Ï¡¢¡ÖAlive Studio byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤¬½Ä·¿Æ°²è¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤È8·î7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤è¤ê¼«Æ°¤Ç½Ä·¿Æ°²è¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖOBS Studio¡×¤ò²ð¤·¤ÆYouTube¥·¥çー¥È ¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î½Ä·¿Æ°²èÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÁÇºà¤¬½Ä·¿Æ°²è¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£GMO¥Ú¥Ñ¥Ý¤Ë¤è¤ì¤Ð½Ä·¿Æ°²è¹¹ð¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2024Ç¯¤Ë900²¯±ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ä¥é¥¤¥ÈÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¼ê·Ú¤Ë»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
